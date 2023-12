DIRETTA/ Torino Empoli video streaming tv: moltissimi pareggi in passato (Serie A, 16 dicembre 2023)

DIRETTA TORINO EMPOLI: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Torino Empoli sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara riponiamo i precedenti tra queste due squadre. Spulciando i precedenti giocati tra queste due formazioni si nota come l’ago della bilancia penda sull’equilibrio con ben 15 risultati di pareggio. Empoli che ha avuto la meglio in 13 occasioni contro le 10 della formazione allenata quest’oggi da Ivan Juric. Il miglior marcatore della sfida risulta essere diviso tra tre calciatori. Andrea Belotti, Massimiliano Cappellini e Francesco Tavano hanno realizzato quattro gol all’interno di questa sfida. Segue con tre reti Massimo Maccarone e infine a quota due Antimo Iunco.

La prima volta che le due squadre si sono ritrovate l’una contro l’altra bisogna ritornare indietro nel tempo più precisamente al 9 settembre 1984 quando i granata si imposero con il risultato di 0-1 contro la formazione in maglia blu. Le due squadre si sono affrontate anche nei campi di serie A e cadetteria. Tra le partite da segnalare c’è sicuramente quella del 19 maggio 2019 con il successo al Castellani dell’Empoli grazie alle reti di Acquah, Brighi, Di Lorenzo e Caputo. L’ultima volta che le due squadre si sono ritrovate l’una contro l’altra è stato il 28 gennaio del 2023 con un pareggio con il risultato di 2-2. Ad andare in rete Luperto e Marin per l’Empoli; Sanabria e Ricci per il Torino. (Marco Genduso)

TORINO EMPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Torino Empoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. L’unico modo per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Torino Empoli sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

LA PRESENTAZIONE

Torino Empoli, in diretta sabato 16 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Torino, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Match che si preannuncia equilibrato tra due formazioni che, senza grandi proclami, stanno cercando di arrivare ai rispettivi obiettivi. I granata, infatti, stazionano a quota venti punti in classifica, a quattro lunghezze dal sesto posto. I toscani dal canto loro, dopo il pareggio con il Lecce, hanno agganciato l’Udinese in quartultima posizione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Torino Empoli match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Torino. Per i padroni di casa due assenze certe, quelle di N’Guessan e Schuurs mentre rimane in dubbio la presenza di Lazaro. I toscani, invece, devono fare i conti con le assenze di Caputo, Pezzella, Kovalenko e Guarino.

TORINO EMPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo dei toscani, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.











