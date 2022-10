DIRETTA/ Torino Empoli video streaming tv: spicca una goleada in Coppa Italia

DIRETTA TORINO EMPOLI: I TESTA A TESTA

Diretta di Torino Empoli che aprirà la domenica di Serie A quest’oggi 9 ottobre. La sfida di Torino vedrà di fronte due rose che si daranno battaglia allo stadio Olimpico. Prima sfida nel 1996 con la vittoria dei toscani che si ripetono poi nella gara di ritorno. Torino che risponde con la prima vittoria nel 2000, durante il campionato di Serie B. Da lì, vittoria Empoli e poi primo pareggio tra le due squadre per 1-1. Vittoria Empoli e due pareggi fino al roboante e pirotecnico 5-3 in favore dei torinesi nell’agosto 2004 in Coppa Italia. 5-3 che rimane, al momento, la partita con più gol tra le due squadre.

Dopo quel match tanti risultati con pochi gol con tre 0-0 ed un 0-1 ma si ritorna ad avere spettacolo con due 3-0, uno per parte. L’ultimo match, datato 1 maggio 2022, ha visto la trionfare il Torino al Castellani con la tripletta, ultima della carriera torinese, dell’ex capitano ed ora giocatore della Roma Andrea Belotti. Lo score totale della diretta Torino Empoli è di 11 vittorie per i toscani; 7 per i piemontesi e 12 pareggi. Il risultato di pari, quindi, è il carattere dominante della sfida che aprirà la domenica di Serie A. (Agg Marco Genduso)

DIRETTA TORINO EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Torino e Empoli? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 9^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

TORINO EMPOLI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Torino Empoli, in diretta domenica 9 novembre 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A. Voglia di riscatto per due squadre reduci da una sconfitta. Sono in realtà ben 3 i ko consecutivi per il Toro che dopo un ottimo inizio di stagione è caduto in serie contro Inter, Sassuolo e Napoli, calendario complicato ma frenata che ha sicuramente rallentato la marcia dei granata.

L’Empoli ha perso in maniera rocambolesca una sfida contro il Milan riacciuffata nel recupero grazie a una punizione di Bajrami, ma negli ultimi istanti di match i rossoneri sono riusciti a realizzare addirittura 2 reti ai toscani, rimasti a 7 punti in classifica contro i 10 del Toro. Il 2 dicembre 2021 è terminato 2-2 l’ultimo match tra le due squadre in casa granata, al 26 dicembre 2018 risale l’ultima vittoria del Torino in casa contro l’Empoli col punteggio di 2-0. I toscano non espugnano Torino dallo 0-1 del 10 gennaio 2016.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Torino Empoli, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Risponderà l’Empoli allenato da Paolo Zanetti con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano.

TORINO EMPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











