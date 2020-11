Diretta/ Torino Entella (Coppa Italia) streaming video e tv: granata in crisi!

DIRETTA TORINO ENTELLA: GIAMPAOLO NON PUÒ PIÙ SBAGLIARE!

Torino Entella, in diretta dallo stadio Olimpico Grande Torino, in programma giovedì 26 novembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per il quarto turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Momento delicatissimo per i granata, che hanno raccolto solo 5 punti nelle prime 8 giornate di campionato, subendo l’ennesima rimonta stagionale sul campo dell’Inter. Avanti 0-2 a metà primo tempo, gli uomini di Giampaolo (fuori causa per aver contratto il coronavirus) sembravano pronti al colpaccio a San Siro e invece hanno dovuto ingoiare l’amaro calice, subendo 4 gol dai nerazzurri e vedendo sfumare per l’ennesima volta un risultato positivo che sembrava alla portata. Sbagliare anche in Coppa sarebbe estremamente deleterio, l’Entella dopo il pareggio di Ascoli continua a fissare la sua priorità stagionale nel campionato, con tutto ciò che ne consegue anche a livello di scelte di formazione che per questa partita saranno estremamente improntate alla prudenza per i liguri. Il Toro proverà ad approfittarne per riprendere confidenza con la vittoria.

DIRETTA TORINO ENTELLA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Entella sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + che tutti gli appassionati troveranno disponibili ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre; sarà anche possibile visitare il sito Rai Play, senza costi aggiuntivi, per seguire la partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ENTELLA

Le probabili formazioni di Torino Entella, sfida che andrà in scena presso lo stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Marco Giampaolo con un 3-5-2: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Segre, Murru; Millico, Bonazzoli. Gli ospiti guidati in panchina da Bruno Tedino schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Borra; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer; Clèur, Mazzocco, Crimi, Costa; Morosini; Matt. Mancosu, G. De Luca.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Torino Entella secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa granata partono nettamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1.28, mentre poi si sale a quota 5.75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 9.25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione ligure.



© RIPRODUZIONE RISERVATA