Diretta/ Torino Feralpisalò streaming video e tv. Toro contro i Leoni (Coppa Italia, 14 agosto 2023)

DIRETTA TORINO FERALPISALÒ: TORO FAVORITO, RISULTATO SCONTATO?

Torino Feralpisalò in diretta lunedì 14 agosto 2023 alle ore 21.15 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino sarà una sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia. Il Torino si prepara a fare il suo debutto nella Coppa Italia, ospitando i trentaduesimi di finale contro la FeralpiSalò, squadra appena promossa in Serie B per la prima volta nella sua storia. Primo impegno ufficiale per i granata che hanno perso in casa dei francesi del Reims nell’ultimo test amichevole disputato.

Sotto la guida di Juric, la squadra granata mira a superare questo turno, che giunge a circa una settimana dall’inizio ufficiale della loro stagione in Serie A. L’aspettativa per il Torino è alta, considerando un’annata precedente che è stata caratterizzata da alti e bassi. I lombardi, nel frattempo, hanno già iniziato il loro percorso nella coppa nazionale, eliminando il Vicenza nel turno precedente prima di affrontare il Torino.

TORINO FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Feralpisalò sarà trasmessa su Italia 1, come Mediaset che garantirà la trasmissione di tutti i match di Coppa Italia. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FERALPISALÒ

Le probabili formazioni della diretta Torino Feralpisalò, match che andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gemello; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bayeye, Ricci, Iic, Vojvoda; Tameze, Radonjic; Pellegri. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Di Gennaro, Martella; Hergheligiu, Carraro, Di Molfetta; Gjyla, Sau, Felici.

TORINO FERALPISALÒ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Feralpisalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.22, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.50, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 12.00.











