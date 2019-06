DIRETTA TORINO FIORENTINA PRIMAVERA/ Streaming video: precedenti a favore dei granata

Torino Fiorentina Primavera si è giocata tante volte nella storia: nello specifico parliamo di 23 partite che, contando anche un 4-3 ai rigori nel secondo turno della fase finale (2016), parla a favore dei granata che hanno vinto 10 volte contro le 7 dei viola, dunque con 6 pareggi tre dei quali andati in scena nei primi tre episodi di questa rivalità. Se il Torino comanda la statistica, la Fiorentina si è aggiudicata gli ultimi quattro incroci: in questa stagione ha infatti vinto una delle due partite della stagione regolare, le due finali di Coppa Italia ma anche un ottavo al Torneo di Viareggio, con un totale di 11 gol realizzati e 8 subiti. L’ultima vittoria del Torino è esterna, ed è arrivata nel settembre di un anno fa: allora la Primavera di Federico Coppitelli si era affermata con una tripletta di Vincenzo Millico – punizione, rigore e tiro da fuori – e il sigillo di Erick Ferigra, mentre per la Fiorentina era andato a segno Marko Hanuljak. Le due squadre non pareggiano da un 1-1 del maggio precedente, in una partita giocata al Filadelfia: vantaggio esterno di Gabriele Gori, pareggio su calcio di rigore di Karlo Butic. (agg. di Claudio Franceschini)

Torino Fiorentina Primavera, giovedì 6 giugno 2019 alle ore 18.30, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su Sportitalia, canale numero 60. Ci sarà anche la possibilità di vedere il match in diretta streaming video via internet collegandosi, con dispositivi mobili come smartphone o tablet o con pc o smart tv, sul sito sportitalia.com.

Torino Fiorentina Primavera, in diretta dallo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, si gioca giovedì 6 giugno alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per i play off del campionato Primavera 1 2018-2019. Primo turno della corsa Scudetto, con i granata e i viola che si giocano in partita secca l’accesso in semifinale. La vincente affronterà l’Atalanta, col Toro che può giocare questa sfida in casa grazie alla miglior posizione nella regular season, con un punto di vantaggio prezioso ottenuto sui viola proprio grazie a un rigore trasformato nei minuti di recupero nell’ultima trasferta di Cagliari. La Fiorentina invece ha chiuso la regular season strappando un punto al Milan che è costato ai rossoneri la retrocessione diretta nel campionato Primavera 2, e che soprattutto ha impedito ai viola di ottenere il sorpasso in classifica; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Torino Fiorentina Primavera, il cui calcio d’inizio è atteso ormai tra poche ore.

Andiamo allora a dare uno sguardo ravvicinato a quelle che sono le probabili formazioni della sfida play off del campionato Primavera 1 Torino-Fiorentina, giovedì 6 giugno 2019 alle ore 18.30. Padroni di casa granata schierati col 4-3-3 con Gemello; Singo, Potop, Ferigra, Michellotti; Onisa, Isacco, De Angelis; Petrungaro, Rauti, Belkheir. Risponderanno i toscani schierati con un 4-3-1-2 con Chiorra; Ponsi, Antzoulas, Dutu, Simonti; Hanuljak, Beloko, Meli; Longo, Koffi, Maganjic.

Torino favorito per la vittoria con Bwin che offre a 1.90 la vittoria interna, il pareggio viene proposto a 3.10 da William Hill mentre la quota per la vittoria in trasferta viene fissata a 3.50 da Eurobet. Snai quota l’over 2.5 1.85 e l’under 2.5 1.90 per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita.



