Diretta Torino Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: granata per il riscatto

Torino Fiorentina Primavera, diretta dall’arbitro Andrea Colombo, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 17.00, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Alti e bassi finora per i granata che hanno perso in trasferta all’esordio contro il Napoli e nell’ultimo turno disputato contro il Genoa. Nel mezzo, pur soffrendo, il Toro ha ottenuto però un prezioso successo 3-2 al Filadelfia contro la Roma, una vittoria che ha tenuto a galla la squadra in un avvio al di sotto delle aspettative. Dall’altra parte la Fiorentina in casa è stata finora un caterpillar, partendo con un 6-3 al Bologna per poi battere sabato scorso la Roma con un netto 3-0, firmato dalle reti di Pedro, Duncan e Pierozzi. Nel mezzo però i viola non sono riusciti a contrastare l’ascesa di un’Inter sfavillante in questo avvio di stagione, con i nerazzurri vincenti in casa contro la Fiorentina 1-0 alla seconda giornata. Questa sfida sarà dunque fondamentale per testare le ambizioni di due squadre ancora a caccia della giusta continuità.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Fiorentina Primavera alle ore 17.00, si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Collegandosi sul sito sportitalia.com tramite pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Torino Fiorentina Primavera per oggi sabato 5 ottobre 2019, sfida valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. 3-4-3 per il Torino di Sesia schierato con: Trombini; Buongiorno, Celesia, Ghazoini; Singo, Onisa, Sandri, Michelotti; Rauti, Lucca, Moreo. 4-2-4 per la Fiorentina allenata da Emiliano Bigica schierata con: Brancolini; Ponsi, Dalle Mura, Chiti, Simonti; Lovisa, Hanuljak; Montiel, Duncan, Pedro, Koffi.



