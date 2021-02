Diretta/ Torino Fiorentina (Primavera) streaming video tv: progetti di rimonta

DIRETTA TORINO FIORENTINA PRIMAVERA: SFIDA EQUILIBRATA!

Torino Fiorentina, in diretta sabato 20 febbraio 2021 alle ore 11.00 presso lo stadio Antonio Goia di Volpiano sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Progetti di rimonta per due squadre che sono rimaste momentaneamente attardate in classifica. Il Toro ha rialzato la testa dopo un momento di crisi profondo e le pesanti battute d’arresto contro Atalanta e Roma. Due vittorie consecutive contro Ascoli e Genoa che hanno permesso ai granata di lasciare alle spalle la zona calda della classifica, dove invece è rimasta la Fiorentina che pareggiando in casa contro l’Atalanta ha evitato la terza sconfitta consecutiva. La formazione viola non riesce a trovare il passo giusto, nelle ultime 5 partite di campionato la Fiorentina è riuscita a battere solamente l’Inter in casa: una vittoria che il tecnico Aquilani sperava potesse rappresentare un punto di svolta e che si è rivelata invece solamente una fiammata estemporanea.

DIRETTA TORINO FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Fiorentina Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Torino e Fiorentina Primavera presso lo stadio Antonio Goia di Volpiano. I padroni di casa allenati da Marcello Cottafava scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Sava; Aceto, Spina, Celesia; Todisco, Tesio, Kryeziu, Greco; Continella, Horvath; Vianni. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alberto Aquilani con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Ricco; Frison, Fiorini, Chiti; Pierozzi, Bianco, Corradini, Agostinelli, Ponsi, Bianco; Distefano, Munteanu.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Torino Fiorentina Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.45 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.05 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.10 volte l’importo scommesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA