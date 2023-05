DIRETTA/ Torino Fiorentina video streaming tv: una vittoria a testa in stagione

DIRETTA TORINO FIORENTINA: I TESTA A TESTA

La diretta di Torino Fiorentina presenta due formazioni che quest’anno si sono affrontate ben due volte con una vittoria per parte. In ordine temporale, il Torino si è imposto allo stadio Artemio Franchi nella gara di andata grazie al gol del giocatore russo Miranchuk. Fiorentina che però non rimase a guardare e qualche giorno dopo, affrontando la squadra di Juric in Coppa Italia, la eliminò con il risultato di 2-1. Ad andare a segno il serbo Luka Jovic ed il francese Ikone; per i granata a segno un altro transalpino, l’ex giocatore dell’Inter Yann Karamoh.

DIRETTA/ Bologna Torino Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

Andando leggermente dietro negli anni, si nota come il Torino abbia ottenuta una pesante vittoria nei confronti della Fiorentina nel gennaio del 2022. Ad andare a segno per la formazione granata, in ben due occasioni, l’esterno croato Brekalo, oggi in forza proprio alla Fiorentina. Storicamente una gara che si presenta essere molto fisica così come quella delle 2022, in cui la Fiorentina dovette rinunciare all’interno del match a due giocatori (Castrovilli e Milenkovic), per espulsione diretta. Quella gara poi terminò col risultato di pareggio grazie alle reti di due stelle, oggi non più facenti parte delle rose di Torino e Fiorentina come Belotti e Ribery. (Marco Genduso)

Diretta/ Empoli Napoli streaming video tv: partenopei verso i play out (Primavera)

TORINO FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Fiorentina non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 36^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Milan Sampdoria (risultato 5-1) streaming tv: dilagano i rossoneri!

TORINO FIORENTINA: TORO FAVORITO!

Torino Fiorentina, in diretta domenica 20 maggio 2023 alle ore 15.0o presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Euforia Viola dopo la rimonta a Basilea e la qualificazione nella finale di Conference League: dopo 33 anni e la finale UEFA del 1990 i toscani tornano a giocare una finale europea e puntano comunque a chiudere all’ottavo posto il campionato.

Obiettivo che vale anche per il Torino, che dopo il pareggio col Monza ha piazzato il colpo esterno contro il Verona, dimostrando di essere la vera mina vagante di questo finale di campionato. Granata che hanno peccato in continuità pur mostrando qualità interessanti nel corso della stagione. All’andata il Torino ha espugnato lo stadio “Franchi”, ultimo precedente tra le due squadre in casa dei granata il 4-0 per il Toro del 10 gennaio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Torino Fiorentina, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Karamoh; Sanabria. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Mandragora; Kouamé, Barak, Brekalo; Jovic.

TORINO FIORENTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA