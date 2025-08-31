Diretta Torino Fiorentina, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Olimpico per la seconda giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA TORINO FIORENTINA (RISULTATO 0-0): AVVIO DI GARA!

In Piemonte la partita fra Torino e Fiorentina è iniziata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è ancora di 0 a 0. In questo avvio di gara gli ospiti mancano una mezza opportunità con Maripan bloccato da Israel al 3′ ed i padroni di casa non battono a loro volta il portiere De Gea con Casadei, liberato da Simeone, verso l’8′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Fiorentina Inter Primavera (risultato finale 1-0): basta Braschi ai viola! (oggi 31 agosto 2025)

DIRETTA TORINO FIORENTINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tutti coloro i quali avessero l’intenzione di seguire la diretta Torino Fiorentina senza recarsi all’Olimpico avranno a disposizione due scelte. Gli abbonati a Sky potranno appunto vedere la sfida così come gli iscritti a Dazn sulle rispettive applicazioni. Spazio quindi a Sky Go per lo streaming mentre in televisione la gara sarà mandata in onda sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Calciomercato Fiorentina news/ Lamptey, è fatta per il terzino del Brighton. Kean rinnova (30 agosto 2025)

LE FORMAZIONI UFFICIALI!

È certamente molto piacevole raccontare la storia che ci porta verso la diretta Torino Fiorentina, uno dei confronti più classici per il calcio italiano. Volendo offrire un testa a testa che sia significativo anche per l’attualità, possiamo parlare degli ultimi dieci precedenti ufficiali (nove in campionato più uno in Coppa Italia), giocati tutti dal mese di gennaio 2021 in poi. La Fiorentina è certamente in vantaggio grazie a quattro vittorie (anche se una sola arrivata in casa del Torino) più altrettanti pareggi, con ben tre segni X che sono arrivati allo stadio Olimpico Grande Torino.

Diretta/ Atalanta Torino Primavera (risultato finale 4-1): vittoria con poker nerazzurro! (29 agosto 2025)

Infine, per i granata ci sono due successi, uno in casa (il bellissimo 4-0 del 10 gennaio 2022) e l’altro allo stadio Artemio Franchi. Infine, nello scorso campionato la diretta Torino Fiorentina ci aveva fornito il colpaccio esterno dei viola per 0-1 domenica 3 novembre 2024 e il pareggio per 1-1 al ritorno in riva all’Arno, giocato domenica 19 gennaio scorso. TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Saul Coco, Maripan, Biraghi; Ilic, Asllani, Casadei; Ngonge, G. Simeone, Vlasic. Allenatore: Marco Baroni FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, L. Ranieri; Dodò, Sohm, Mandragora, Gosens; Gudmundsson; Kean, Piccoli. Allenatore: Stefano Pioli (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORINO FIORENTINA, I GRANATA PENSANO A RIALZARSI

Squadre in campo domenica 31 agosto 2025 dalle ore 18:30 per la diretta Torino Fiorentina. Allo Stadio Olimpico Grande Torino i padroni di casa hanno bisogno di rialzarsi immediatamente dopo la batosta rimediata a San Siro contro l’Inter, quando hanno appunto subito una cinquina senza segnare nemmeno una rete in tutta la partita.

I granata si erano già resti protagonisti di un avvio di stagione poco brillante superando di misura il Modena in Coppa Italia e venendo fischiati dai propri tifosi in quella circostanza. Il ritorno fra le mura amiche potrebbe ravvivare gli uomini del tecnico Marco Baroni che forse non hanno ancora trovato il giusto equilibrio fra nuovi compagni e schemi inediti.

Il calciomercato ha modificato il volto della squadra piemontese che si deve appunto adattare alle scelte tattiche dell’allenatore arrivato ad inizio estate così come non hanno raggiunto la sintonia migliore i calciatori acquistati e gli elementi già presenti nell’organico. Chi insegue il primo successo in campionato è anche la Fiorentina, alla seconda trasferta stagionale.

I toscani sono stati infatti raggiunti dal Cagliari nel turno precedente senza andare oltre l’1 a 1 per merito del gol firmato da Mandragora, la cui permanenza a Firenze rimane in discussione. Reduci pure dall’impegno nei preliminari di Conference League, i viola sperano di far loro i tre punti in palio seguendo le indicazioni del tecnico Stefano Pioli.

TORINO FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Marco Baroni non dovrebbe discostarsi dal 4-3-3 con Israel in porta protetto da Lazaro, Coco, Maripan e Biraghi, Anjorin, Ilkhan e Casadei nel mezzo, Ngonge, Simeone e Vlasic a comporre il tridente offensivo nemmeno nelle probabili formazioni della diretta Torino Fiorentina.

Il modulo 3-5-2 con De Gea tra i pali, Comuzzo, Pongracic e Ranieri in difesa, Dodo, Fagioli, Ndour e Gosens a centrocampo mentre Gudmundsson e Kean a formare la coppia d’attacco sembra essere la soluzione più ovvia se si parla invece delle scelte effettuate dal tecnico Stefano Pioli per i toscani.

TORINO FIORENTINA, LE QUOTE

Secondo le quote fornite da agenzie di scommesse sportive come Lottomatica, Goldbet e Planetwin il successo finale dovrebbe essere conquistato dagli ospiti per la diretta Torino Fiorentina. Il segno 2 viene fissato infatti a 2.35 da questi bookmakers mentre ci sono più o meno le stesse possibilità che la sfida si concluda con un pareggio o la vittoria degli ospiti se si guardano agli altri segni. L’x viene pagato appunto a 3.05 e l’1 è infine quotato a 3.20.