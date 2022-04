Diretta/ Torino Fiorentina streaming video tv: viola per i play off (Primavera)

DIRETTA TORINO FIORENTINA PRIMAVERA: PARTITA IN EQUILIBRIO

Torino Fiorentina, in diretta sabato 16 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio La Marmora-Pozzo di Biella sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato Primavera 1. Viola chiamati a blindare l’obiettivo play off, con 4 punti di vantaggio sulla Sampdoria settima in classifica. La squadra allenata da Alberto Aquilani è scivolata al sesto posto dopo l’ultima sconfitta interna contro il Lecce, ma ha di nuovo la chance per chiudere anticipatamente la pratica per gli spareggi Scudetto.

Il Torino in realtà battendo i Viola si porterebbe a -2 dai toscani e avrebbe un’ultima chance per acciuffare i play off, anche se l’ultima sconfitta a Cagliari è sembrata l’ultimo treno perso dai granata per proseguire la stagione oltre la regular season. All’andata Toro corsaro sul campo della Fiorentina con il punteggio di 2-3, il 30 maggio 2021 è terminato 2-2 l’ultimo precedente tra le due squadre disputato in casa dei granata.

DIRETTA TORINO FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Fiorentina Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Fiorentina Primavera, match che andrà in scena allo stadio La Marmora Pozzo di Biella. Per il Torino, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milan; Savini, Baeten, N’Guessan, Anton; Garbett, Angori, Dellavalle; Caccavo, Zanetti, Gineitis. Risponderà la Fiorentina allenata da Alberto Aquilani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Andonov; Biagetti, Krastev, Romani; Egharevba, Bianco, Corradini, Neri, Distefano; Capasso, Toci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Fiorentina Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











