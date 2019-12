Diretta Torino Fiorentina/ Streaming video tv: viola per uscire dalla crisi (Serie A)

Torino Fiorentina sarà diretta dal signor Piero Giacomelli, e rappresenta un duello per rilanciarsi verso i posti che valgono l’Europa. Il confronto tra granata e viola andrà in scena in occasione della quindicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020, in programma alle ore 15:00 di domenica 8 dicembre presso lo stadio “Olimpico Grande Torino”. I padroni di casa, dal canto loro, stanno provando a lasciarsi alle spalle un periodo negativo, costellato da passi falsi e scivoloni inattesi che ne hanno inevitabilmente frenato le ambizioni stagionali, facendo financo traballare la panchina di Walter Mazzarri. Nell’ultimo turno i piemontesi hanno avuto la meglio sul Genoa in trasferta, grazie a un acuto del centrale difensivo Bremer, ma paiono ancora distanti dal gioco fluido e spettacolare che avevano mostrato a tratti all’inizio della stagione. Se Atene piange, tuttavia, Sparta non ride. La Fiorentina a stelle e strisce di Rocco Commisso, dopo l’ingaggio nel mercato estivo di Franck Ribéry, non si attendeva di certo di trovarsi invischiata nella lotta per non retrocedere, come invece sta accadendo (toscani a +6 sul terz’ultimo posto). La battuta d’arresto rimediata a domicilio per mano del Lecce ha acuito la crisi sulle rive dell’Arno, con la tifoseria che non ha certo gradito il ko. Vincere a Torino, tuttavia, significherebbe alimentare nuovamente la fiammella della speranza in ottica continentale, se non altro per un piazzamento in graduatoria che consenta almeno l’accesso alla prossima edizione dell’Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Fiorentina sarà garantita in esclusiva da Sky. Il match sarà visibile in diretta satellitare su Sky Sport o mediante l’app Sky Go; in quest’ultimo caso gli abbonati all’emittente potranno, senza costi aggiuntivi, seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FIORENTINA

Per quanto concerne le formazioni di Torino e Fiorentina, si va verso un confronto giocato sul filo della tensione, in virtù dell’analogo modulo adottato dalle due squadre (3-5-2). Il Torino affiderà le chiavi della porta a Salvatore Sirigu, i cui 16 metri di pertinenza saranno presidiati da Izzo, Nkoulou e Bremer. Laterali di spinta saranno De Silvestri e Ansaldi, con Baselli e Lukić a supportare il venezuelano Rincón nella tonnara di mezzo. In avanti, tandem tutto italiano composto da Verdi e Belotti. Montella, invece, manderà l’ex empolese Dragowski tra i pali, proteggendolo con una linea difensiva a 3 costituita da Milenković, Ceccherini e Martín Cáceres. Larghi sulle fasce agiranno Pol Lirola e l’ex Inter e Nizza Dalbert, mentre la mediana sarà tecnica e al tempo stesso muscolare, grazie all’impiego contemporaneo di Castrovilli, Badelj e Pulgar. In attacco, i terminali offensivi che non ti aspetti: Boateng e Vlahović. I granata non potranno contare sullo squalificato Edera e sugli infortunati Iago Falque e Lyanco. Da valutare, nei viola, le condizioni di Terzić, Chiesa, Pezzella e Ribéry.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico favorevole al Torino, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 2,55, mentre la vittoria degli ospiti paga 2,90 volte l’importo giocato. Il pareggio al 90’ è un’opzione quotata a 3,15. L’Under e l’Over 2,5 si attestano rispettivamente a 1,70 e 2,05.



