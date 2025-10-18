Diretta Torino Frosinone Primavera, streaming video tv: tanta attesa per questa partita che vedrà i ciociari in trasferta in Piemonte (18 ottobre 2025)

DIRETTA TORINO FROSINONE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa dicono i numeri riguardo alla diretta di Torino Frosinone Primavera? Cerchiamo di capirlo dai dati raccolti dalla nostra redazione, in questo modo le statistiche che abbiamo a disposizione saranno molto utili nel commento live per capire in che direzione andrà la gara. Due squadre simili per intensità e approccio, ma con identità diverse nella gestione del pallone. Il Torino cerca ampiezza e pazienza nella costruzione, mentre il Frosinone punta su compattezza e ripartenze veloci. I granata tengono una media di possesso del 55%, con 1,6 xG e 1,4 xA, mentre i ciociari restano più bassi (47% di possesso) ma più concreti in fase conclusiva: 1,5 xG con 5,8 tocchi in area avversaria.

Il Torino primeggia sui calci d’angolo (6,1 conquistati contro 4,5), ma il Frosinone corre di più (10,8 km per giocatore contro 10,2), confermando un’identità di squadra fisica e dispendiosa. Un match che si giocherà sui duelli: il Torino cercherà di far valere la tecnica, il Frosinone l’intensità e la pressione alta. Adesso via al commento live della diretta di Torino Frosinone Primavera, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA TORINO FROSINONE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

La diretta Torino Frosinone Primavera è offerta in chiaro e gratis, dunque senza abbonamento, su Sportitalia. La diretta streaming è sempre visibile su Sportitalia, naturalmente sull’app.

GRANATA IN CASA

Due squadre reduci da risultati opposti nell’ultimo turno di campionato. La diretta Torino Frosinone Primavera infatti vedrà i granata che arriva dall’1-0 di Cagliari mentre i ciociari dal ko per 4-1 col Cesena. La sfida andrà in scena domenica 18 ottobre 2025 alle ore 11:00.

Il Torino come detto ha fatto bottino pieno dalla trasferta sarda, ma è solo la seconda gioia stagionale dopo il 3-0 al Napoli. Per il resto ben cinque sconfitte tra Fiorentina, Atalanta, Sassuolo, Cesena e infine la partita col Parma.

Il Frosinone sembrava poter essere la sorpresa quantomeno della parte iniziale della stagione dopo il “due su due” con Cremonese e Juventus. Da lì in poi però le cose si sono complicate con due pareggi e tre sconfitte con Parma, Roma e Cesena.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO FROSINONE PRIMAVERA

Il Torino Primavera si schiererà secondo il modulo 3-5-1-1 con Santer in porta, protetto da Zaia, Pellini e Carracosa. A centrocampo spazio a Politakis, Sabone, Acquah, Brzyski e Kugyela. In attacco Perciun dietro a Carvalho.

Il Frosinone Primavera risponderà col 4-4-2 con Minicangeli tra i pali, difeso dal quartetto Luchetti, Pelosi, Obelac e Ndoye. Agiranno da esterni Schietroma e Befani con Cessay-Toci in mediana più Cichero assieme a Colley.