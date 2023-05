Diretta/ Torino Frosinone streaming video tv: sfida da play off (Primavera)

DIRETTA TORINO FROSINONE PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Torino Frosinone Primavera, in diretta domenica 7 maggio 2023 alle ore 13.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la 30^ giornata del campionato Primavera 1. Sfida da play off con i granata che, dopo l’ultima vittoria in casa della Fiorentina, si sono presi il secondo posto in classifica e con una vittoria potrebbero portarsi a -5 dal Lecce capolista, fermato sabato sul pari casalingo dalla Juventus.

Video/ Pisa Frosinone (1-3) gol e highlights: Borrelli ribalta la sfida!

È in piena corsa per la post season anche il Frosinone, reduce da un pari interno contro il Verona che ha confermato qualche affanno per la formazione ciociara nelle ultime partite. Nonostante questo il Frosinone resta sesto e ha l’occasione di allungare sulla Juventus, come detto fermata sul pari a Lecce. All’andata Torino corsaro sul campo dei Ciociari, con i granata vincenti a Ferentino il 7 gennaio scorso col punteggio di 1-3.

Diretta/ Pisa Frosinone (risultato finale 1-3): tris con Caso nella ripresa!

TORINO FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Frosinone Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FROSINONE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Frosinone Primavera, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per il Torino, Giuseppe Scurto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Passador, Anton, Dell’Aquila, Ansah, Antolini, Savva, Dellavalle, Dembele, Njie, Weidmann, Ruszel. Risponderà il Frosinone allenato da Giorgio Gorgone con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Palmisani, Pahic, Maestrelli, Maura, Ferrieri; Errico, Peres, Cangianiello; Afi, Selvini, Condello.

Video/ Sampdoria Torino (0-2) gol e highlights: reti di Buongiorno e Pellegri!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TORINO FROSINONE PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Frosinone Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA