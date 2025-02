Venerdì 14 febbraio 2025 andrà in onda alle ore 18:00 la diretta Torino Genoa valevole per il campionato Primavera. Una sfida che, già questo punto del campionato, risulta cruciale per entrambe le squadre, che si trovano appaiate a 35 punti in classifica, a soli due punti dalla zona playoff. Con le ambizioni di entrare nelle fasi finali della competizione, la vincente della sfida farebbe un passo fondamentale verso il raggiungimento dell’obiettivo. Il Torino, in particolare, sta attraversando un ottimo momento di forma, avendo collezionato una serie di vittorie consecutive, tra cui spicca il 3-0 rifilato all’Inter.

Il Genoa, dal canto suo, arriva a questa sfida forte della vittoria per 2-0 in casa dell’Empoli, un successo che ha rinvigorito il gruppo. Osservato speciale l’attaccante del Genoa, Ghirardello, attualmente terzo nella classifica cannonieri con 13 reti e reduce da una doppietta. Con la posta in palio così alta, l’incontro tra queste due formazioni si preannuncia avvincente e già determinante in ottica playoff.

