Diretta/ Torino Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 16 marzo 2024)

DIRETTA TORINO GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Torino Genoa Primavera è ormai dietro l’angolo. La squadra granata ha attraversato una forte crisi ultimamente, perdendo tre partite consecutive; possiamo anche parlare di quattro sconfitte in cinque gare, soprattutto dal pareggio a reti bianche contro l’Inter il Torino ha incassato 14 gol in cinque uscite, ma il 4-0 al Monza potrebbe essere un risultato importante per riprendere la marcia. Nel girone di ritorno i punti del Torino sono 11: in linea con la zona playoff, ma forse andrà fatto uno sforzo supplementare per arrivarci davvero.

Ci spera anche il Genoa, che è lì: il Grifone arriva dalla vittoria contro il Lecce ed è interessante il dato delle partite casalinghe, abbiamo quattro vittorie e un pareggio in cinque partite con due soli gol subiti. Adesso però bisogna ritrovare il passo esterno: ultima vittoria il 23 dicembre contro il Sassuolo, da quel momento tre sconfitte e un pareggio. Non ci resta che metterci comodi e valutare insieme come procederanno le cose sul terreno di gioco in quello che potrebbe appunto essere uno spareggio per i playoff: ci siamo davvero, la diretta di Torino Genoa Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORINO GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Torino Genoa Primavera basterà collegarsi sul canale 60 del digitale terrestre, lì troverete – ovviamente in chiaro – Sportitalia che detiene i diritti per questa e per tutte le partite del campionato Primavera. In seconda battuta sarà possibile seguire il match anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente televisiva.

LA PRESENTAZIONE

Immergiamoci sul campo da gioco della diretta di Torino Genoa Primavera, gara valevole per il 26esimo turno di Primavera con il fischio di inizio fissato per oggi 16 marzo 2024 alle ore 13,00. I padroni granata si trovano attualmente al sesto posto in classifica, occupando l’ultimo posto disponibile per i playoffs. La squadra granata arriva all’incontro galvanizzata dalla convincente vittoria per 4-0 contro il Monza.

Il Genoa si presenta allo scontro dopo una vittoria di misura per 1-0 contro il Lecce, che li ha portati all’ottavo posto in classifica. Consapevoli dell’importanza di questa partita, i giovani del Genoa sono pronti a dare il massimo in campo per ottenere un risultato positivo che potrebbe dare loro la spinta necessaria per continuare a lottare per un posto nei playoffs.

TORINO GENOA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo le probabili formazioni della diretta di Torino Genoa Primavera cercando i possibili protagonisti del match: per i padroni di casa Padula si presenta come elemento fondamentale: oltre a essere un prolifico realizzatore, ha dimostrato una grande versatilità offensiva fornendo anche due assist nell’ultima partita.

Dall’altra parte del campo, il Genoa potrebbe puntare su Scaravilli per guidare l’azione sull’out di destra. Con la sua capacità di mettere cross precisi in area, Scaravilli è stato protagonista nell’ultima partita, contribuendo al gol della vittoria con un suo passaggio

TORINO GENOA PRIMAVERA, LE QUOTE

Non ci resta che buttare un occhio sulle quote della diretta di Torino Genoa Primavera, con l’ausilio del bookmaker Sisal: il segno 1 è fissato a 2,1 mentre il suo opposto a 2,6. Il pareggio invece porterebbe ad una moltiplicazione di 3 sull’importo scommesso.











