Diretta/ Torino Genoa Primavera (risultato 0-0) streaming tv: in campo, via!

DIRETTA TORINO GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo pronti a vivere la diretta di Torino Genoa Primavera. Per i giovani granata il periodo è davvero complicato: la squadra ha vinto solo 5 partite sulle 24 disputate e ne ha perse la bellezza di 15, segnando meno di un gol per gara (23) che è un dato pessimo soprattutto considerato le medie realizzative nel campionato Primavera 1. Sono 10 le sconfitte nelle ultime 12: la serie di 8 ko iniziata a fine aprile era stata spezzata con il doppio successo timbrato nei confronti di Ascoli e Inter, ma poi il team di Federico Coppitelli non è stato in grado di trarre profitto da quei 6 punti anche se, contro la Roma, ha perso una partita in pieno recupero. Adesso sarà importante la reazione nervosa, perché il testa a testa con la Lazio per evitare la retrocessione diretta è tostissimo ma in realtà i giovani granata avrebbero anche la possibilità di salvarsi direttamente; intanto mettiamoci comodi e stiamo a vedere come andranno le cose in questa partita che è molto importante anche per i rossoblu, finalmente possiamo lasciare che a parlare sia il campo perché la diretta di Torino Genoa Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Sampdoria Sassuolo primavera (risultato 0-0) streaming tv: si comincia!

DIRETTA TORINO GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Genoa Primavera sarà disponibile su SI Solocalcio: si tratta di un canale che permette di avere le immagini del match Under 19 soltanto in mobilità, e allora bisogna aggiungere che, come sempre, sarà possibile seguire questa partita del campionato 1 anche con il tradizionale servizio di diretta streaming video. A fornirlo sarà la stessa emittente: dovrete armarvi di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone e, senza costi aggiuntivi, visitare il sito www.sportitalia.com oppure scaricare la relativa app Sportitalia.

Diretta/ Ascoli Empoli Primavera (risultato finale 1-3): convincente vittoria toscana

I TESTA A TESTA

Torino Genoa Primavera si è giocata in parecchie occasioni: le ultime 10 sono racchiuse in poco più di 5 anni a cominciare da un ottavo di Coppa Italia nel dicembre 2015, con vittoria esterna del Grifone che si era imposto grazie al gol di Samuele Chicchiarelli. È stata anche l’ultima volta in cui il Genoa Primavera ha vinto nella Torino granata, perché da quel momento abbiamo avuto tre partite in Piemonte che si sono concluse con una vittoria dei padroni di casa e due pareggi. Nemmeno il Torino dunque ha avuto un grande rendimento, ma appunto nelle ultime 10 ha vinto complessivamente la metà delle volte, lasciando ai rossoblu appena due successi. L’altro a favore del Genoa è nel settembre 2019 – ancora un 1-0 – mentre per trovare l’ultima volta in cui i giovani granata hanno vinto sul loro campo bisogna tornare al settembre di un anno prima, era finita 3-2 con doppio vantaggio immediato firmato da Ben Lhassine Kone e Vincenzo Millico (rigore), il doppio pareggio del Genoa con Claudiu Micovschi e Danilo Giacinto Ventola e, al minuto 89, la rete decisiva a favore del Torino segnata da Nicola Rauti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Milan Bologna Primavera (risultato finale 4-2): è poker per i rossoneri!

TORINO GENOA PRIMAVERA: ULTIME SPERANZE GRANATA?

Torino Genoa Primavera è in diretta alle ore 15:00 di mercoledì 26 maggio: per la 25^ giornata del campionato Primavera 1 2020-2021, che si disputa in turno infrasettimanale, abbiamo una partita vitale per i giovani granata. Sconfitti sul campo del Cagliari, si possono consolare con i risultati delle avversarie ma continuano a rischiare parecchio, perché la retrocessione immediata è una possibilità abbastanza concreta e quella diretta sta sfuggendo di mano (6 punti da recuperare al Bologna), di conseguenza bisogna davvero iniziare a cambiare passo per evitare guai peggiori.

Il Genoa arriva dalla sconfitta contro la Juventus, che gli ha impedito di farsi sotto la zona playoff: per entrare negli spareggi verso la fase finale il Grifone deve ora recuperare 7 punti, le squadre tra sé e l’Atalanta sono tre e dunque non sarà affatto semplice raggiungere l’obiettivo. Ecco allora che la diretta di Torino Genoa Primavera è una partita importante per entrambe le squadre: aspettando che si giochi, proviamo a valutare in che modo gli allenatori potrebbero affrontarla leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO GENOA PRIMAVERA

Per Torino Genoa Primavera Federico Coppitelli ritrova Cancello, ma la prima punta della sua squadra sarà comunque Vianni. Il rientrante attaccante può giocare a supporto prendendo il posto di uno tra Lovaglio e Horvath; a centrocampo avremo invece Karamoko, Savini e Kryezu schierati in linea (tutti favoriti su Continella e Tesio), poi una difesa nella quale Ferigra è il leader con il supporto di Celesia, in porta andrà Sava e sugli esterni bassi vedremo Todisco e Freddi Greco. Rientro importante anche per Luca Chiappino, quello del bomber Yayah Kallon: con lui in attacco ci sarà uno tra Della Pietra e Estrella, con un centrocampo nel quale Dellepiane e Zaccone supportano dalle corsie esterne l’azione di Besaggio, incaricato della regia e con Maglione e Sadiku che saranno ai suoi lati. Qui occhio alle alternative Accornero e Eyango; Agostino sarà il portiere, davanti a lui una difesa formata da Serpe, Gjini e Piccardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA