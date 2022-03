Diretta/ Torino Genoa streaming video e tv: scontro di metà classifica (Primavera)

DIRETTA TORINO GENOA PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA!

Torino Genoa, in diretta venerdì 4 marzo 2022 alle ore 17.00 presso lo Stadio Lamarmora sarà una sfida valevole per la 22esima giornata del campionato Primavera 1. Una gara molto importante in termini di classifica quella che si disputerà tra granata e rossoblu, entrambi a metà classifica e alla ricerca di continuità o di riscatto. I padroni di casa sono situati al decimo posto con 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte), mentre gli ospiti sono all’undicesimo posto con 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte).

Come dicevamo, Torino e Genoa sono rispettivamente alla ricerca di continuità e di riscatto. La formazione di Coppitelli è reduce da due risultati utili: la vittoria interna per 1-0 contro l’Empoli e il pareggio esterno per 1-1 contro l’Empoli. Per agguantare la zona playoff serve costanza e i granata lo sanno bene: vietato sbagliare. Il Grifone, invece, non arriva da un periodo particolarmente positivo: tre sconfitte nelle ultime quattro uscite, di cui due di fila. L’ultimo ko è arrivato tra le mura amiche di Pegli per 0-1 contro il Lecce.

DIRETTA TORINO GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Genoa Primavera sarà disponibile in chiaro su Solo Calcio, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Genoa Primavera, match che andrà in scena allo Stadio Lamarmora. Partiamo dai padroni di casa, guidati da mister Federico Coppitelli. I granata scenderanno in campo con il classico 4-3-3: Vismara; Savini, Angori, Reali, Zanetti; Pagani, Garbett, N’Guessan; Baeten, Akhalaia, La Marca. Da valutare il possibile impiego di Lindkvist e Rosa, entrati bene nella gara contro l’Empoli. Passiamo adesso al probabile undici del Grifone, in campo con il 4-3-3: Corci; Delle Piane, Boci, Bolcano, Gjini; Sadiku, Accornero, Marcandalli; Besaggio, Macca, Sahli.

