DIRETTA TORINO GENOA, SEMIFINALE A TORRE DEL LAGO

E’ in programma per sabato 29 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Torino Genoa. Presso lo Stadio Ferracci di Torre del Lago si affrontano due compagini che arrivano alla semifinale della competizione giovanile seguendo due percorsi differenti, in maniera analoga all’altra sfida di questo turno, ovvero Sassuolo-Fiorentina. I piemontesi, che si sono qualificati ai quarti di finale per la vittoria a tavolino ottenuta contro l’Internacional di Porto Alegre a causa dell’abbandono del campo da parte dei calciatori brasiliani per un presunto insulto razzista rivolto ad un membro della squadra biancorossa, hanno infatti affrontato i calci di rigore per superare la Ternana.

Diretta/ Genoa Verona Primavera (risultato 1-1) streaming video tv: pareggia Pavanati! (29 marzo 2025)

I rossoblu sono stati invece in grado di avere ragione dei nigeriani del Magic Stars vincendo per 1 a 0 grazie alla rete messa a segno da Pallavicini a ridosso dell’intervallo. I granata puntano a strappare il pass per la finale di un torneo che non vincono da ben ventisette anni, sebbene abbiano comunque trionfato in sei occasioni. Solo due invece i successi ottenuti dai giovani del Grifone, che hanno invece festeggiato l’ultima vittoria di questa competizione nel 2007.

Formazioni Juventus Genoa/ Quote: Tudor a trazione anteriore, ecco Yildiz e Vlahovic (Serie A, 29 marzo 2025)

DIRETTA TORINO GENOA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Torino Genoa non dovrebbe essere garantita in alcun modo sul territorio nazionale. Attendiamo di capire se le due società decideranno o meno di proporre in match magari tramite il proprio account Youtube o sui social network. La finale della competizione giovanile sarà invece trasmessa dalla RAI, sul canale Rai Sport o sul sito di Rai Play.

TORINO GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Dalle probabili formazioni della diretta Torino Genoa ci aspettiamo di rivedere lo stesso undici iniziale per i granata di mister Vegliato con Bochicchio, Gatto, Pellini, Desole, Finizio, Ferraris, Acquah, Conzato, Kugyela, Cecchinato e Conte mentre Balagus, Brzyski, Castaldi, Da Costa Melo, Grandi, Lohmatov, Merlo, Sandrucci, Spadoni, Traoré e Ventura partiranno dalla panchina. I rossoblu di mister Gennaro Ruotolo dovrebbero a loro volta ripresentarsi con Baccelli, Odero, Pallavicini, Doucoure, Colonnese, Pastore, Marconi, Pagliari, Piacenza, Mendolia e Spicuglia mentre Mihelsons, Al Kharusi, Ivaldi, Giorgi, Marotta, Minniti, Miragliotta, Riolfi, Enoghama, Morini, Pellicanò, Varyvoda, Oliveira ed Hautakangas saranno invece pronti a subentrare a gara in corso.

Diretta/ Juventus Genoa Primavera (risultato finale 1-0): decide il gol di Biliboc! (16 marzo 2025)