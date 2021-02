Diretta Torino Genoa/ Streaming video tv: Grifone per volare ancora più su (Serie A)

DIRETTA TORINO GENOA: NICOLA CONTRO IL SUO PASSATO

Torino Genoa, che è in diretta dallo stadio Olimpico Grande Torino, va in scena alle ore 15:00 di sabato 13 febbraio: appuntamento intrigante e delicato nella 22^ giornata di Serie A 2020-2021, e anche l’incrocio tra Davide Nicola e il suo illustre passato, prima da calciatore e poi da allenatore con grande salvezza centrata la scorsa estate. Oggi il piemontese allena i granata, che con lui in tre partite non hanno mai perso e hanno anzi sempre rimontato nei minuti finali: segno di un carattere ritrovato, ma per salvarsi occorrerà ora ritrovare la vittoria.

Non sarà facile contro un Genoa che con Davide Ballardini ha un passo quasi da scudetto: 17 punti in 8 giornate e l’ultimo colpo arrivato contro il Napoli, per un Grifone che ha totalmente cambiato marcia e pelle e adesso pensa addirittura alle posizioni europee. Un test per entrambe sia pure con contesti e presupposti diversi; aspettiamo allora che la diretta di Torino Genoa prenda il via, ma nel frattempo possiamo provare a valutare in che modo i due allenatori schiereranno le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Torino Genoa sarà un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori del pacchetto Calcio di Sky: la partita di campionato sarà infatti trasmessa su Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder), e in assenza di un televisore i clienti di questa emittente potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e, grazie all’applicazione Sky Go, permetterà di visionare il match anche su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

Nicola imposta il 3-5-2 per Torino Genoa, ma non potrà utilizzare Sanabria: il nuovo arrivato è positivo al Coronavirus e dunque sarà uno tra Zaza e Federico Bonazzoli ad affiancare Belotti in attacco. Titolare invece Mandragora, che avrà una maglia come mezzala al fianco di Rincon; ne fa le spese Linetty che si accomoda in panchina, perché sull’altro versante sembra favorito Lukic. Sulle corsie laterali Singo e Murru, con Vojvoda che appare indietro nelle gerarchie; l’ex Izzo, N’Koulou e Bremer dovrebbero invece disporsi sulla linea difensiva a protezione di Sirigu. Modulo speculare per Ballardini, che ha rilanciato Pandev al fianco di Destro: panchina per i giovani Scamacca e Shomurodov ma per il tecnico romagnolo parlano i risultati. Il suo è un Genoa che si affida ai veterani: Radovanovic al centro della difesa con Criscito sul centrosinistra – Goldaniga completa il reparto davanti a Perin – Strootman in cabina di regia con Behrami che gli corre al fianco. La qualità di Zajc sarà a disposizione sulla mezzala, Zappacosta e Czyborra saranno invece i due laterali.

Per un pronostico su Torino Genoa possiamo consultare le quote ufficiali che sono state fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare una somma pari a 2,00 volte l’importo investito, l’eventualità del segno X regola il pareggio e porta in dote una vincita corrispondente a 3,20 volte la puntata mentre il segno 2, per il successo della formazione ospite, equivale a 4,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



