DIRETTA TORINO GENOA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci siamo, pochi minuti al via della diretta Torino Genoa: Patrick Vieira torna in una città e in uno stdio che lo hanno visto protagonista ma con la grande rivale dei granata. Nella stagione 2005-2006 era stato uno dei grandi colpi della Juventus di Fabio Capello, tornata a vincere lo scudetto: Vieira era andato a formare una straordinaria mediana con Emerson, e per l’appunto ha giocato all’Olimpico Grande Torino che era la casa della Vecchia Signora prima dell’avvento dell’Allianz Stadium. Per il centrocampista francese l’impatto era stato straordinario, ma poi anche a causa della pubalgia il suo rendimento era calato; a fine anno, causa Calciopoli, si era subito trasferito all’Inter.

La curiosità è legata al fatto che quell’anno Vieira segnò cinque gol in Serie A, ma furono tutti in trasferta: dunque adesso al Grande Torino, come potenziale “risarcimento”, potrebbe arrivare una vittoria utile a lanciare il suo Genoa verso la salvezza. Scopriamo insieme se sarà così: ecco le formazioni ufficiali, la diretta Torino Genoa sta per farci compagnia! TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli. GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Matturro, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Vitinha, Pinamonti, Miretti. All. Vieira. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TORINO GENOA IN TV: COME VEDERLA?

Come spesso accade, il posticipo del sabato sera verrà trasmesso sia su DAZN che sui canali Sky che darà anche la possibilità di seguire la diretta Torino Genoa in streaming con NOW TV e Sky GO.

VANOLI NON PERDE DA SEI GIORNATE

Il sabato della ventiquattresima giornata di Serie A terminerà allo Stadio Olimpico Grande Torino con la diretta Torino Genoa in campo alle 20,45 dell’8 febbraio 2025. La sfida è tra due formazioni che hanno trovato solidità cambiando modulo e cercano punti per allontanarsi dalla lotta salvezza.

Il Torino di Vanoli ha pareggiato 1 a 1 in casa dell’Atalanta nell’ultima partita e non perde da sei giornate. Ha perso per 2 a 1 in casa della Fiorentina, invece, il Genoa di Vieira che si trova in dodicesima posizione grazie a prestazioni di una solidità importante.

TORINO GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Torino di Vanoli si conferma sul 4-2-3-1 con Milinkovic-Savic tra i pali difeso da Pedersen, Maripan, Coco e Sosa. Ricci e Tameze giocheranno in mediana con Vlasic sulla trequarti in mezzo a Karamoh e Lazaro. L’unica punta sarà ancora Che Adams chiamato ad una partita di qualità e sacrificio.

Difesa a quattro anche per il Genoa di Vieira che continua a dare fiducia a Leali tra i pali con Sabelli, Bani, Vazquez e Martin. Badelj sarà il mediano con Thorsby e Frendrup a completare il reparto e a sostegno del tridente formato da Miretti, Pinamonti e Cornet.

SCOMMESSA TORINO GENOA, LE QUOTE

Prima di capire se giocare la nostra scommessina sulla diretta Torino Genoa può essere utile addentrarci nelle visione delle quote di Sisal. I granata sono favoriti anche dal fattore campo e il loro successo è dato a 2,25 contro il 3,60 per i rossoblù e l’X che si ferma a 2,90.