Analisi della diretta Torino Genoa, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

DIRETTA TORINO GENOA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Con la diretta Torino Genoa ci tuffiamo nella storia più profonda del calcio italiano, mentre l’attualità sorride molto di meno al Grifone e ai granata. Ancora nessuna vittoria in questo campionato per il Genoa, curioso invece l’andamento del Torino, che ha colto due successi davvero prestigiosi contro Roma e Napoli, ma per il resto ha ottenuto solamente due pareggi e tre sconfitte nelle altre cinque giornate già andate in archivio nella Serie A 2025-2026.

Il testa a testa dei precedenti più recenti per la diretta Torino Genoa ci dice invece che i liguri in questo decennio hanno vinto solamente una volta (1-0 casalingo il 18 marzo 2022), il Torino invece ha quattro successi più uno ai calci di rigore in Coppa Italia, ma le ultime tre sfide sono terminate tutte in pareggio, 0-0 a Marassi e 1-1 all’Olimpico Grande Torino nel passato campionato.

Adesso però possiamo leggere le due formazioni ufficiali, poi ci sarà tempo per capire se ci sarà un pareggio anche in questo lunch match… TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone. Allenatore: Baroni. GENOA (4-2-3-1): Leali; Ellertsson, Østigard, Vasquez, Sabelli; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator. Allenatore: Vieira. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Torino Genoa streaming video, come seguire la partita

La diretta Torino Genoa andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino e come tutte le partite della massimo competizione italiana potrà essere seguita solo da chi è in possesso di un abbonamento a Dazn per i piani Standard, Plus o MyClub Pass che potrà quindi collegarsi in streaming all’applicazione o al sito o sfruttare i canali Dazn1 e Dazn2 del decoder Sky.

Granata in lenta ma costante ripresa

Alle 12.30 l’ottava giornata di Serie A verrà aperta dalla diretta Torino Genoa, sfida importante dove si incontrano due squadre che hanno vissuto un inizio di stagione non troppo positivo e che vorranno utilizzare questa sfida per rilanciarsi, i granata hanno già iniziato questo percorso grazie alla vittoria casalinga 1-0 con il Napoli che gli ha permesso di raggiungere gli 8 punti validi per la quattordicesima posizione in classifica, i problemi dei piemontesi fino a questo momento sono da individuare nella fase difensiva non sempre efficace.

I rossoblù invece sono messi ancora peggio visto che dopo l’ennesimo pareggio 0-0 con il Parma sono fermi al diciannovesimo e penultimo posto in classifica con 3 punti, il grifone sta facendo fatica soprattutto in fase realizzativa e le mosse del tecnico lo hanno portato ad essere messo in discussione dopo essere riuscito lo scorso anno a ottenere la salvezza che sembrava impossibile.

Formazioni Torino Genoa, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Torino Genoa Marco Baroni e Patrick Vieira dovrebbero avere due approcci diversi, con il tecnico granata che dovrebbe confermare il più possibile degli undici che hanno vinto l’ultima partita, sarà quindi un 5-3-2 con Israel in porta, Nkounkou, Coco, Maripan, Tameze e Pedersen in difesa, Vlasic, Asllani e Casadei a centrocampo e in attacco Simeone e Adams.

Il tecnico dei rossoblù invece attuerà qualche sostituzione rispetto all’ultima formazione e nel suo 3-4-2-1 inserirà Leali come portiere, Sabelli, Ostigard e Vasquez come difensori, Norton-Cuffy, Masini, Frendrup ed Ellertsson come centrocampisti, Malinovskyi e Vitinha trequartusti dietro a Ekuban unico attaccante.

Torino Genoa, quote e possibile risultato finale

Quello che ci si aspetta nella diretta Torino Genoa è una sfida equilibrata con due squadre che cercheranno principalmente di non prendere gol prima di cercare di offendere gli avversari ma che allo stesso tempo proveranno a vincere sfruttando le poche occasioni che gli si porranno davanti e quelle che arriveranno dai calci piazzati.

Secondo Sisal la vittoria più probabile è quella dei granata che sono in un momento migliore ma comunque difficile e per questo è fissata a 2.25, come valore più alto è quindi la vittoria dei rossoblù data a 3.60, mentre il pareggio è di poco inferiore visto che sarà a 3.00.