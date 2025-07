Diretta Torino Ingolstadt streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca a Prato allo Stelvio.

DIRETTA TORINO INGOLSTADT (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Torino Ingolstadt sta davvero per prendere il via, abbiamo dunque una nuova sfida per Marco Baroni che tra l’altro torna ad allenare nel capoluogo piemontese, ma lo fa con colori diversi. Già con qualche esperienza come tecnico, Baroni era stato chiamato dalla Juventus nel 2011: è rimasto due anni a guidare la Primavera e possiamo dire che sia stato un biennio più che fruttuoso, perché Baroni è riuscito a vincere il Torneo di Viarggio e la Coppa Italia, timbrando un trofeo a stagione e contribuendo a formare una squadra che all’epoca prometteva davvero molto, nella quale Leonardo Spinazzola faceva ancora l’esterno alto a destra e c’era Stefano Beltrame.

Da lì Baroni era riuscito a lanciarsi a Lanciano, con un ottimo decimo posto in Serie B; sono davvero tante le squadre allenate dal fiorentino e non si possono citare tutte, in Serie A (includendo le tre partite nel Siena 2009-2010) abbiamo 139 presenze con le salvezza ottenute con Lecce e Verona, nella massima serie ha portato, oltre che i salentini, il Benevento con la storica promozione del 2017, attraverso i playoff. Adesso però è arrivato il momento di giocare, dunque scopriamo insieme questa bella amichevole: la diretta Torino Ingolstadt comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA TORINO INGOLSTADT

Nessuna diretta Torino Ingolstadt, ma la società granata ha fatto sapere che il match sarà in diretta streaming video su Torino Channel, per tutti gli iscritti al sito ufficiale del club.

ECCO NUOVI GRANATA!

Eccoci alla diretta Torino Ingolstadt, che rappresenta una partita amichevole che si gioca alle ore 17:00 di sabato 19 luglio 2025 presso Prato allo Stelvio, dove la squadra granata si è radunata agli ordini di Marco Baroni. Questa la prima novità: rispetto all’anno scorso, il Torino ha un nuovo allenatore.

Terminata l’era di Paolo Vanoli, i granata si sono affidati a un tecnico esperto che, dopo aver salvato Lecce e Verona in bello stile, ha condotto la Lazio a una stagione ottima fino al calo delle ultime settimane, che ha addirittura escluso i biancocelesti dalla partecipazione alle coppe europee.

Una bella sfida per Baroni che vuole puntare almeno a entrare nelle prime otto, il progetto è tutto da verificare anche perché siamo in pieno calciomercato, intanto l’avversaria di oggi è una squadra già vista in estate.

L’anno scorso per esempio l’Ingolstadt era riuscito a fermare l’Empoli sullo 0-0; è una compagine attualmente impegnata nella terza serie del calcio tedesco, poco più di uno sparring partner per i granata ma la diretta Torino Ingolstadt è tutta da vivere, e allora non resta che provare a capire quale sarà la prima formazione di Baroni.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INGOLSTADT

Dunque per Baroni la diretta Torino Ingolstadt rappresenta la prima possibilità di schierare la sua nuova squadra: il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1, in porta Vanja Milinkovic-Savic sembrerebbe in uscita e dunque spazio al rumeno Popa o al veterano Paleari (c’è anche Antonio Donnarumma), difesa con il nuovo arrivato Ismajli che affianca uno tra Maripan e Walukiewicz mentre come terzini possono agire Balcot e Biraghi, tra l’altro al momento il Torino non ha troppi elementi che possano giocare sugli esterni.

In mezzo possiamo pensare a Casadei – che può giocare anche più avanzato – e Ilic, con Tamèze e Gineitis pronti a dire la loro; sul capitolo giovani citiamo Ciammaglichella, rientrato dal prestito alla Ternana e che abbiamo visto nella Primavera granata.

Davanti Marcus Pedersen dovrebbe operare a destra, al centro abbiamo già parlato di Casadei che se la vede con Anjorin, anche lui dall’Empoli come Ismajli, e poi a sinistra potrebbe essere il momento di Lazaro. Andando invece a parlare della prima punta, stuzzica l’ipotesi di provare Rauti dal primo minuto ma c’è naturalmente la concorrenza di Ché Adams e Sanabria.