DIRETTA TORINO INTER PRIMAVERA, GRANATA IN CRISI

C’è chi vince da quattro partite di fila e chi non sorride dal 23 dicembre. Sarà una partita quasi agli opposti la diretta Torino Inter Primavera, in programma sabato 1 febbraio 2025 alle ore 11:00 tra le mure amiche dei granata. Il Toro come detto è in grossa difficoltà e non vince dal match dell’antivigilia di Natale con il Bologna. Per il resto un solo pari con l’Atalanta e ben quattro sconfitte nelle partite con Cesena, Roma, Lazio e infine il Cagliari.

L’Inter invece, dopo aver perso con la Juventus, si è rimboccata le maniche e ha messo a referto quattro successivo uno dietro l’altro: 2-1 al Sassuolo, 1-0 all’Empoli e i pesanti risultati contro Verona fuori casa per 4-1 e col Genoa 4-0.

DOVE VEDERE DIRETTA TORINO INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Torino Inter Primavera? Allora accendete la tv sul canale 60 del digitale terrestre vale a dire Sportitalia. L’alternativa in diretta streaming è l’applicazione oppure il sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER PRIMAVERA

Il Torino Primavera giocherà con il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Siviero, difeso dal terzetto Mullen, Bonadiman e Mendes. Agiranno da esterni Zia Krzyzanowski mentre al centro ecco Acar, Dalla Vecchia e Mbomba. Davanti Gabellini-Mangiameli.

L’Inter risponde con l’assetto tattico 4-3-3 con Taho in porta, protetto da destra verso sinistra da Aidoo, Re Cecconi, Alexiou e Motta. A centrocampo Venturini, Zanchetta e Topalovic con Msocni, Lavelli e De Pieri in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TORINO INTER PRIMAVERA

Ad avere i pronostici dalla propria parte è l’Inter Primavera a 2.20. L’1 fisso del Torino è a 2.85 con il segno X a 3.55. Over e Under con soglia 2.5 rispettivamente a 1.55 e 2.15.

