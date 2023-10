DIRETTA TORINO INTER/ Video streaming tv: storia recente a senso unico! (Serie A, 21 ottobre 2023)

DIRETTA TORINO INTER: I TESTA A TESTA

La diretta di Torino Inter porta chiaramente in dote parecchi precedenti, e sarebbe difficile analizzarli tutti. Possiamo dire che in epoca recente i granata hanno raccolto una sola vittoria contro i nerazzurri: è successo nel gennaio 2019, seconda giornata di ritorno di un campionato che l’Inter aveva condotto sotto la guida di Luciano Spalletti. Sulla panchina del Torino sedeva invece un grande ex come Walter Mazzarri; la partita era stata risolta già dopo 34 minuti, autore del gol Armando Izzo che di testa, sull’angolo di Cristian Ansaldi – altro ex – aveva battuto Samir Handanovic. Nel finale poi l’Inter era anche rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione di Matteo Politano, entrato in campo da nemmeno 20 minuti al posto di Joao Mario.

Nelle ultime dieci sfide però l’Inter ha davvero dominato: contiamo infatti sette vittorie e due pareggi, per di più le affermazioni sono tutte negli ultimi otto incroci. Nell’ultima stagione comunque il Torino ha fatto penare l’Inter, che in entrambe le occasioni ha vinto 1-0: la partita dello stadio Olimpico aveva chiuso una Serie A già decisa negli obiettivi delle due squadre, Simone Inzaghi aveva comunque mandato in campo parecchi titolari così come Ivan Juric, il gol decisivo lo aveva segnato Marcelo Brozovic al 37’ minuto. (agg. di Claudio Franceschini)

TORINO INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Inter non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione: sono solo tre le partite che, per ogni turno di Serie A, vengono trasmesse da Sky Sport e questa non rientra nel pacchetto della nona giornata. Di conseguenza, il modo che avrete per assistere al match Torino Inter sarà quello della diretta streaming video: dovrete infatti sottoscrivere un abbonamento a DAZN, la piattaforma che ha acquisito i diritti per l’intero pacchetto del campionato di calcio, e attivarlo su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LA PARTITA DEGLI EX!

Torino Inter, che sarà in diretta dallo stadio Olimpico alle ore 18:00 di sabato 21 ottobre, rappresenta uno degli anticipi nella nona giornata del campionato di Serie A 2023-2024: sfida intrigante tra due squadre che sono a caccia di rilancio. Prima della sosta infatti il Torino ha perso il derby: partita giocata male, decisa da due errori di Vanja Milinkovic-Savic che ha lasciato l’amaro in bocca ai granata, la cui classifica forse rispecchia quelli che sono i valori della rosa ma, allo stesso tempo, con la consapevolezza di poter alzare l’asticella dopo le due stagioni, che sono state decisamente positive sotto la guida di Ivan Juric.

L’Inter ha perso il primo posto in campionato a causa del pareggio contro il Bologna: in vantaggio di due gol i nerazzurri si sono fatti rimontare e ancora una volta hanno rallentato a San Siro, cosa che non è piaciuta a Simone Inzaghi che pure sa bene come la corsa allo scudetto riguardi assolutamente anche la sua squadra. In attesa di scoprire cosa succederà nella diretta di Torino Inter, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di questa partita di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

In Torino Inter Buongiorno potrebbe provare a stringere i denti, ma la sensazione è che in difesa ci sarà ancora Tamèze, adattato nella linea che comprende Schuurs e Ricardo Rodriguez (Djidji è indisponibile) davanti a Vanja Milinkovic-Savic. A centrocampo dunque dovrebbe trovare spazio Ilic, che giocherà al fianco di Samuele Ricci che è il regista granata; poi due ex come Bellanova e Lazaro sulle corsie, un altro ex come Karamoh scalpita per la trequarti ma qui i favoriti sembrano Seck e Vlasic, dunque panchina anche per Radonjic e Sanabria che, se lanciato titolare, giocherebbe con un modulo a due attaccanti insieme a Duvan Zapata.

Inzaghi deve fare a meno di Cuadrado e Arnautovic: in difesa Pavard, reduce da una doppietta con la Francia, dovrebbe essere titolare con Acerbi e Alessandro Bastoni, in porta ovviamente andrà Sommer mentre ci aspettiamo ben poche sorprese a centrocampo, a partire dai due esterni che saranno Dumfries e Dimarco e poi in mezzo, con Barella e Mkhitaryan (favorito su Frattesi) a fare compagnia al playmaker Calhanoglu. Nessun dubbio anche per il tandem offensivo, che sarà composto da Lautaro Martinez, capocannoniere di Serie A in fuga, e Marcus Thuram con Alexis Sanchez eventualmente a partita in corso.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Torino Inter possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 4,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,75 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 1,75 volte l’importo investito con questo bookmaker.











