Diretta Torino Inter/ Streaming video DAZN: l’ex Mazzarri sfida Conte (Serie A)

Torino Inter, diretta dal signor Fabio Maresca, è l’ultimo anticipo di sabato 23 novembre nella 13^ giornata della Serie A 2019-2020: le due squadre scendono in campo alle ore 20:45. I nerazzurri continuano il loro inseguimento alla Juventus: prima della sosta sono riusciti a rimontare e battere il Verona, sul piano del gioco sono forse meno brillanti rispetto all’inizio del campionato ma la determinazione e la grinta figlie della presenza di Antonio Conte non vengono mai meno. Lo scudetto è davvero possibile perchè questa squadra sbaglia raramente; l’Inter parte favorita anche sul campo del Torino, che dopo la crisi profonda ha finalmente ritrovato il sorriso con la netta vittoria di Brescia, che ha anche contribuito a muovere una classifica che si stava facendo complessa. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Torino Inter; nel ftorini rattempo mentre aspettiamo che la partita cominci possiamo rapidamente valutare le scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

La diretta tv di Torino Inter sarà trasmessa sul canale DAZN 1: lo trovate al numero 209 del decoder di Sky ed è dunque riservato agli abbonati DAZN che siano anche clienti della televisione satellitare. Naturalmente è sempre valida l’alternativa che la nuova emittente fornisce con la diretta streaming video, pertanto la partita si potrà seguire anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installando l’applicazione su una smart tv dotata di connessione a internet.

Tornano Zaza e Baselli, dunque Walter Mazzarri (ex di Torino Inter) li avrà a disposizione: il centrocampista dovrebbe anche essere titolare nella mediana che sarà completata dalla regia di Rincon e da Meité impiegato sull’altra mezzala. L’attaccante lucano invece va verso la panchina, perchè a fare reparto con Belotti dovrebbe essere Verdi. Sulle corsie esterne c’è il ballottaggio De Silvestri-Ola Aina, mentre Ansaldi (altro ex) appare più sicuro del posto; in difesa out Bonifazi e Lyanco, dunque spazio a Bremer per completare la linea davanti a Sirigu, con Izzo e N’Koulou che saranno ovviamente presenti. Qualche dubbio per Conte: Handanovic sarà sicuramente il portiere, davanti a lui scalpita Bastoni che questa volta potrebbe sostituire De Vrij (non al top) dunque con l’eventuale conferma di Godin e Skriniar. A centrocampo Sensi e Gagliardini si giocano il posto da mezzala al fianco di Brozovic, sicuro della maglia è ovviamente Barella e così anche Candreva, mentre sulla fascia sinistra si punta al recupero di Asamoah che però potrebbe accontentarsi della panchina, con Biraghi che sarebbe ancora titolare. Impossibile al momento cambiare davanti: a giocare saranno ancora una volta Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

I bookmaker della Snai hanno fornito le quote per un pronostico su Torino Inter, e ci dicono che la squadra nerazzurra è largamente favorita: il segno 2 per la sua vittoria vi farebbe guadagnare una cifra pari a 1,85 volte quello che avrete messo sul piatto, arriviamo invece ad un valore di 4,50 volte la puntata per il segno 1 che identifica il successo dei granata. Il pareggio, regolato dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 3,50 volte la vostra giocata.



