DIRETTA TORINO INTER, INSEGUENDO ANCORA IL NAPOLI

Inizia domenica 11 maggio 2025 alle ore 18:00 la diretta Torino Inter. Presso lo Stadio Olimpico Grande Torino i nerazzurri riprendono la loro rincorsa alla vetta del campionato dove si trova adesso il Napoli dopo aver conquistato la finale di Champions League in settimana. La vittoria ottenuta al Meazza ai supplementari contro il Barcellona ha fornito grande entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi alla compagine guidata da mister Simone Inzaghi, seconda in classifica con settantaquattro punti.

Solo tre lunghezze separano i lombardi dai partenopei ma l’avversario odierno non è certo pronto fare sconti. I padroni di casa allenati dal tecnico Paolo Vanoli sono appunto in undicesima posizione con quarantaquattro punti, come all’Udinese che si colloca in ogni caso alle loro spalle. I tifosi granata non sono soddisfatti dell’andamento della loro squadra come manifestato in città qualche giorno fa protestando contro il patron Cairo ma i piemontesi hanno comunque ancora la possibilità di finire la stagione nella parte sinistra della classifica, magari scalzando il Como dal decimo posto.

DIRETTA TORINO INTER INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non vuoi perderti nemmeno un secondo della diretta Torino Inter allora puoi abbonarti a Now, Sky o DAZN per seguirla ovunque ti trovi. Chi è iscritto ad una di queste piattaforme potrà vedere in streaming la partita sulle applicazioni dedicate come Now TV e Sky Go. In televisione i canali di riferimento sono Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

DIRETTA TORINO INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Senza Ilkhan, Schuurs, Linetty, Njie, Salama ed ovviamente Zapata, le probabili formazioni della diretta Torino Inter ci consegnano un 4-2-3-1 con Milinkovic-Savic, Dembele, Coco, Maripan, Biraghi, Ricci, Casadei, Lazaro, Vlasic, Elmas e Adams per quanto riguarda la soluzione scelta da mister Vanoli per sistemare i suoi granata in avvio. Pure mister Simone Inzaghi deve fare i conti con un paio di assenze importanti rinunciando a Pavard e Lautaro Martinez ma schierando comunque un 3-5-2 con Sommer, Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Zalewski, Taremi ed Arnautovic dall’inizio.

DIRETTA TORINO INTER, LE QUOTE

Le quote presentate dai bookmakers relative all’esito finale della diretta Torino Inter sono tutte indirizzate verso il successo nerazzurro. Secondo per esempio Snai infatti, il segno 2 rappresentante la vittoria interista è quotato ad appena 1.55 mentre sia il pari che il trionfo granata risultano due punteggi decisamente improbabili in confronto a questa conclusione. L’x è dunque pagato a ben 4.00 e l’1 è infine indicato addirittura a 5.50 dall’agenzia di scommesse sportive.