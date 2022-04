Diretta/ Torino Inter streaming video tv. Nerazzurri di nuovo secondi (Primavera)

DIRETTA TORINO INTER PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA

Torino Inter, in diretta sabato 23 aprile 2022 alle ore 13.00 presso lo stadio La Marmora-Pozzo di Biella sarà una sfida valevole per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. Nerazzurri di nuovo secondi dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Lecce, successo di misura prezioso perché è stato il quarto nelle ultime cinque partite e ha permesso all’Inter di riprendersi il secondo posto in classifica, a -5 dalla Roma capolista.

Diretta/ Bologna Torino Primavera (risultato finale 1-0): Rocchi avvicina la salvezza

Il Torino è invece in calo, il ko di misura in casa del Bologna dei granata è stato il terzo consecutivo, tre 0-1 di fila senza riuscire mai a segnare nelle ultime tre partite e con la squadra scivolata a -7 dalla zona play off e a +5 sui play out, quindi con un ultimo sforzo da compiere per ottenere la tranquillità. All’andata l’Inter ha calato il tris contro il Toro, vincendo 3-1 il match con i gol di Casadei, Abiuso e Jurgens.

Diretta/ Lazio Torino (risultato finale 1-1): pareggia Immobile!

DIRETTA TORINO INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Inter Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Inter Primavera, match che andrà in scena allo stadio La Marmora Pozzo di Biella. Per il Torino, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milan; Savini, Baeten, N’Guessan, Anton; Garbett, Angori, Dellavalle; Caccavo, Zanetti, Gineitis. Risponderà l’Inter allenata da Christian Chivu con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Silvestro; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola; Jurgens, Zuberek.

DIRETTA/ Torino Fiorentina Primavera (risultato finale 0-1): Corradini dal dischetto!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Inter Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35 mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA