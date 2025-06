Diretta Torino Is Fantastic, Concerto San Giovanni con Gerry Scotti, oggi 29 giugno 2025 su Canale 5: gli artisti sul palco di Piazza Vittorio Veneto.

Torino Is Fantastic, gli artisti sul palco per la festa di San Giovanni: cosa cantano

Oggi, domenica 29 giugno 2025 va in onda su Canale 5 Torino is Fantastic, il concerto di piazza Vittorio tenutosi per la festa di San Giovanni nel capoluogo piemontese. Ad assistere allo spettacolo ci sono state ben 45mila persone e questa sera, alle ore 21.35 a festeggiare il patrono ci saranno anche Noemi e Gerry Scotti, conduttori della serata. Tanti sono stati gli artisti che si sono esibiti sul palco torinese, come Shaggy, il quale ha cantato proprio con Noemi la canzone “Boombastc“, il brano reggae che lo ha reso poi famoso in tutto il mondo.

Chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi/ "Figli? Speriamo... Di notte è un pensiero che mi tiene sveglia"

Tra gli artisti anche Gianna Nannini che ha portato tre pezzi famosissimi sul palco di Torino Is Fantastic: “America”, “Panorama” e l’intramontabile “Sei nell’anima”, ma anche Mahmood che ha cantato “Tuta Gold”. Sul palco è salito anche Tananai con “Bella Madonnina”, “Boster” e la romanticissima “Tango”. Dopo di lui Annalisa che si è esibita con “Mon Amour” e “Sinceramente”. Non potevano mancare poi Antonello Venditti e Il Volo! Il primo ha cantato “Unica” e “Che fantastica storia è la vita”, mentre il trio ha tenuto una performance con tre pezzi amatissimi: “Nessun Dorma”, “Capolavoro” e “Grande amore”. Tra gli ospiti di Torino Is Fantastic si prevede anche Alessandra Amoroso.

Noemi, chi è: vita e carriera/ 'Scambio' a distanza con Jannik Sinner: "Lezioni di canto se mi insegna a..."

Torino Is Fantastic, quando va in onda e dove vederlo in diretta e streaming

Lo show condotto da Gerry Scotti, Torino is Fantastic, va in onda oggi domenica 29 giugno 2025 a partire dalle 21.32 alle 00.40 come indicato dal palinsesto Mediaset. Il programma sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity dove chiunque potrà rivedere la puntata e riascoltare tutte le canzoni degli artisti esibitisi a Piazza Vittorio Veneto a Torino (scopri qui la scaletta concerto). Da non perdere l’esibizione finale di tre talenti amatissimi di Amici 24: il vincitore ballerino Daniele Doria, la ballerina Alessia Pecchia fino ad arrivare ai cantanti TrigNO e Antonia Nocca.