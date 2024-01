DIRETTA/ Torino Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: il derby comincia! (6 gennaio 2024)

DIRETTA TORINO JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere la diretta di Torino Juventus Primavera, ci resta però qualche minuto per analizzare le statistiche nel campionato Primavera 1 di granata e bianconeri verso questo super derby giovanile della Mole. Il Torino Primavera è imbattuto da cinque giornate con tre vittorie e due pareggi e così sta risalendo posizioni nella classifica del campionato dopo quindici partite giocate, infatti troviamo i giovani granata a quota 26 punti in classifica, frutto di sette vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte, un trend che ha migliorato evidentemente anche la differenza reti del Torino Primavera (+5), a causa di ben trentuno gol segnati a fronte dei ventisei invece al passivo.

La Juventus Primavera invece spera che la sosta abbia spazzato via un periodo grigio con una sola vittoria nelle ultime sei giornate, globalmente in classifica la troviamo a quota 21 punti in quindici giornate, che sono stati il frutto di sei vittorie, tre pareggi e di nuovo sei sconfitte; anche la differenza reti dei giovani bianconeri racconta di un’avventura finora anonima, perché la Juventus in questo campionato conta ventinove gol segnati e altrettanti già incassati da una fragile difesa, per cui il valore è uguale a zero. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Torino Juventus Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORINO JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Torino Juventus Primavera, sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

ECCO IL DERBY!

Torino Juventus Primavera, in diretta sabato 6 gennaio 2024 alle ore 16.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1. Derby della Mole appuntamento sempre molto sentito anche a livello giovanile. Il Toro è in un ottimo momento, reduce da 6 risultati utili consecutivi tra Coppa Italia e campionato (l’ultimo una vittoria in casa contro l’Empoli) che hanno portato la formazione granata a una sola lunghezza dal terzo posto.

Non sta attraversando una fase altrettanto brillante la Juventus, che ha pareggiato 3-3 in casa del Monza prima della sosta, restando senza vittoria nelle ultime 4 sfide ufficiali tra Coppa Italia e campionato Primavera. Per i giovani bianconeri si è così allontanato il vertice della classifica, con i ragazzi allenati da Paolo Montero che si ritrovano al momento al nono posto della graduatoria, a -6 dalla coppia Roma-Milan che occupa la terza piazza.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Juventus Primavera, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per il Torino, Giuseppe Scurto schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Abati; Marchioro, Mendes, Rettore, Antolini; Dalla Vecchia, Mahari; Belinga, Acar, Ciammaglichella; Gabellini. Risponderà la Juventus allenata da Paolo Montero con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngana, Di Biase, Anghelè, Vacca.

TORINO JUVENTUS PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Juventus Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Primavera 1. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











