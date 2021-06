Diretta/ Torino Juventus (Primavera) streaming video tv: derby della Mole

DIRETTA TORINO JUVENTUS PRIMAVERA: SPETTACOLO GARANTITO!

Torino Juventus, in diretta domenica 13 giugno 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Bertolotti di Volpiano sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Derby della Mole tra due squadre che stanno rincorrendo obiettivi ben diversi. Toro che vede ora possibile la salvezza diretta, grazie alla riforma del campionato che ha ridotto a 2 le retrocessioni, con un play out tra la penultima (che sarà la Lazio, vista la classifica) e la terzultima con Torino e Bologna che dividono la posizione a quota 27 punti.

Dopo il ritorno in panchina di Federico Coppitelli il Toro ha avuto un acuto importantissimo con 2 vittorie consecutive contro Bologna (scontro diretto fondamentale, quest0) ed Empoli che hanno riavvicinato di tanto la salvezza. Ma dopo il pari della Sampdoria a Firenze la Juventus può agganciare i blucerchiati, anche se con una vittoria l’Inter si prenderebbe il primo posto.

Chiudere almeno in seconda posizione saltando il primo turno dei play off è ora un obiettivo possibile per i bianconeri, che hanno già sprecato però nell’ultima partita disputata un’occasione importantissima, perdendo in casa contro la Spal una partita che se vinta avrebbe potuto regalare la vetta. Si prospetta davvero un derby all’ultimo respiro con queste prospettive di classifica.

DIRETTA TORINO JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Juventus Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul canale numero 60 della televisione in chiaro, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Torino e Juventus Primavera presso il Centro Sportivo Bertolotti di Volpiano. I padroni di casa allenati da Federico Coppitelli scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Sava, Foschi, Greco, Spina, Kryeziu, Nagy, Ciammaglichella, Larotonda, Cancello, Lovaglio, Vianni. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Bonatti con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Garofani, Mulazzi, Riccio, De Winter, Ntenda; Miretti, Omic, Iling; Soule; Chibozo, Cerri.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Torino e Juventus Primavera, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 3.80 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.60 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 1.65 volte rispetto a quanto messo sul piatto.

