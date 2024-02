DIRETTA/ Torino Lazio Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (10 febbraio 2024)

DIRETTA TORINO LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo davvero, pronti a vivere la diretta di Torino Lazio Primavera. La pirotecnica sconfitta che i giovani granata hanno subito dal Sassuolo ha spezzato una serie positiva di nove giornate: il Torino non perdeva dallo scorso 11 novembre e l’ultimo ko lo aveva incassato proprio contro la Lazio, una delle uniche tre partite perse in una stagione nella quale la squadra è ancora imbattuta tra le mura amiche, avendo raccolto sei vittorie e tre sconfitte con 19 gol realizzati e 6 subiti.

Nelle ultime 10 il Torino ha fatto 19 punti, ma pecca in continuità: solo due volte in tutto il campionato ha vinto almeno due partite consecutive, e tra l’altro non è mai arrivato a tre. La Lazio ha una sola vittoria nelle ultime cinque, con due pareggi e altrettante sconfitte; in trasferta continua ad avere problemi perché non vince dal 4 novembre, ci sono tre affermazioni esterne ma dopo il successo contro la Sampdoria sono arrivati tre pareggi e due sconfitte, certamente c’è stato un calo rispetto all’ottimo avvio ma il crollo non è stato verticale come accaduto ad altre squadre. I playoff restano ampiamente alla portata e allora mettiamoci comodi per scoprire cosa succederà nel corso della partita, la parola può immediatamente passare al campo perché la diretta di Torino Lazio Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

TORINO LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Lazio Primavera segue la programmazione del campionato 1 riservato agli Under 19: l’emittente che si occupa di trasmettere le partite del torneo è Sportitalia. Il canale presente sulla televisione è al numero 60 del telecomando, ma non tutti i match sono garantiti qui; per gli altri infatti dovrete rivolgervi al servizio di diretta streaming video. Qui le alternative sono rappresentate dai canali SI Solo Calcio, presente oggi solo in mobilità, e Sportitalia Live 24, ma anche dal sito ufficiale dell’emittente (www.sportitalia.com) e dall’app Sportitalia, attivabile sui vostri device come PC, tablet e smartphone.

PARTITA INTRIGANTE!

Torino Lazio Primavera è in diretta dallo stadio Valentino Mazzola di Orbassano, alle ore 11:00 di sabato 10 febbraio: si gioca per la 21^ giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. Una sfida da playoff, tra due squadre che in epoca recente si sono giocati gli scudetti: il Torino ci arriva male perché domenica, al termine di una partita folle e con sei gol nel solo primo tempo, è uscito sconfitto dal Sassuolo incassando sei reti, sono stati 90 minuti deludenti per una squadra che avrebbe potuto avvicinare la vetta o rimanere comunque a contatto e ora invece deve ripartire di slancio.

La Lazio non è ancora la squadra brillante che avevamo ammirato nei mesi scorsi, ma sta provando a tornare su quei livelli; nell’ultima giornata ha pareggiato contro la Juventus rimontando in trasferta, un punto che fa morale e che in ogni caso tiene i giovani biancocelesti, che ricordiamo essere neopromossi, nella zona utile per andare a giocare la post season. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Torino Lazio Primavera, facciamo adesso qualche rapida considerazione sulle scelte operate dai due allenatori prendendoci del tempo per leggere le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO LAZIO PRIMAVERA

Giuseppe Scurto schiera il 4-3-3 in Torino Lazio Primavera: in porta va Abati, Rodrigo Mendes e Alessandro Dellavalle sono i due centrali di una difesa completata dai terzini Casali e Muntu Wa Mungu. In mezzo al campo avremo la regia di Dalla Vecchia, supportato dagli interni che dovrebbero essere ancora una volta Ciammaglichella e Jonathan Silva; nel reparto avanzato invece è importante il rientro di Dell’Aquila dall’infortunio, lui a destra con Njie a sinistra ma occhio alle candidature di Savva e Longoni, come centravanti dovrebbe agire Gabellini.

Stefano Sanderra ha cambiato modulo: oggi la Lazio gioca con un 3-5-2 nel quale Sulejmani fa coppia con D’Agostini nel reparto avanzato, e dunque c’è un centrocampo con tre interni che sono Sardo, autore del pareggio domenica, Larsson Coulibaly e Di Tommaso, Napolitano è la prima alternativa mentre Zazza e Milani dovrebbero correre sulle fasce laterali. In difesa avremo come sempre Ruggeri, Bordon e Dutu: questo terzetto si piazzerà a protezione del portiere Renzetti, che ultimamente ha giocato al posto di Magro.











