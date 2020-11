Diretta/ Torino Lazio (Serie A) streaming video DAZN: Inzaghi con gli uomini contati

Torino Lazio, diretta da Abisso, domenica 1 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie A. Il pari di Bruges in Champions League ha confermato il grande carattere della squadra di Simone Inzaghi, che nonostante la presenza di soli 12 titolari nel gruppo squadra è riuscita a tenere testa sul grande palcoscenico europeo ai belgi. L’emergenza però continua, si sta valutando se alcuni giocatori siano positivi o meno al tampone per il coronavirus e questo potrebbe portare all’isolamento di diversi titolari. Conseguentemente, Inzaghi potrebbe pensare a un cambio di modulo per gestire l’emergenza contro un Toro che cerca la prima vittoria in campionato. Dopo tre sconfitte consecutive e il rinvio della sfida contro il Genoa i granata hanno ottenuto il loro primo punto pareggiando a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma il rammarico è stato grande per il Toro che sembrava avere la partita in pugno e invece ha sprecato il doppio vantaggio nei minuti finali, facendosi rimontare dall’1-3 al 3-3 conclusivo.

DIRETTA TORINO LAZIO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Lazio non viene trasmessa sui canali della televisione in chiaro: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, collegandosi sul canale numero 209 del satellite oppure in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO LAZIO

Le probabili formazioni di Torino Lazio, sfida che andrà in scena presso lo stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Marco Giampaolo con un 4-3-1-2: Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Ansaldi; Lukic; Verdi, Belotti. Gli ospiti guidati in panchina da Simone Inzaghi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Reina; Marusic, Vavro, Hoedt, Acerbi; Milinkovic, Parolo, Akpa Akpro; A. Pereira; Muriqi, Correa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Torino e Lazio queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.45, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.50 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.60.



