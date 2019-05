Diretta Torino Lazio/ Streaming video e tv: incrocio platonico all’Olimpico (Serie A)

Torino Lazio, diretta dall’arbitro Rosario Abisso, domenica 26 maggio 2019 alle ore 15.00, sarà una sfida della trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Poteva essere uno spareggio per l’Europa, sarà solo un incrocio platonico quello fra Torino e Lazio, con i granata che nonostante il record di punti dell’era Cairo sono stati costretti a salutare la prospettiva dell’Europa. Il sesto posto è irraggiungibile per gli uomini di Mazzarri dopo il ko di Empoli e il settimo non vale più nulla a causa della Lazio che, vincendo la Coppa Italia, si è presa il pass diretto per l’Europa League. La squadra di Inzaghi va comunque a caccia di un successo che le permetterebbe di sorpassare proprio i granata e chiudere un campionato ricco di alti e bassi almeno al settimo posto.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che Torino Lazio si potrà seguire in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky, collegandosi sul canale numero 202 del satellite. Il sito skygo.sky.it consentirà anche di vedere la diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO LAZIO

Le probabili formazioni di Torino Lazio, attese allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata allenati da Mazzarri schiereranno un 3-4-2-1 con Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meite, Rincon, Ola Aina; Baselli, Iago Falque; Belotti. Risponderanno i biancocelesti allenati da Inzaghi con un 3-5-2 schierato con Proto; Bastos, Armini, Acerbi; Romulo, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano il Torino favorito per la conquista della vittoria sulla Lazio. Vittoria in casa quotata 2.40 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.70 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 2.80 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 1.55 e 2.35.



