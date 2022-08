Diretta/ Torino Lazio streaming video e tv: Juric cerca lo sgambetto (Serie A)

DIRETTA TORINO LAZIO: SARRI FAVORITO!

Torino Lazio, in diretta sabato 13 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A. Juric cerca uno sgambetto alla Lazio già fermata per due volte sul pari nella scorsa stagione, con i biancazzurri che rimontarono sull’1-1 in extremis sia all’andata a Torino sia al ritorno nella Capitale. La vittoria di Monza ha regalato maggior fiducia ai granata che con Schuurs hanno anche aggiunto un tassello importante in difesa.

La Lazio ha vinto in maniera rocambolesca il match d’esordio col Bologna, segnato dall’espulsione del portiere Maximiano ma anche dalla grande reazione degli uomini di Sarri, con Lazzari e Ciro Immobile sugli scudi. Detto del pari per 1-1 dell’ultimo precedente a Torino, il primo novembre 2020 la Lazio ha trovato l’ultima vittoria in casa dei granata con un incredibile 3-4 segnato dai gol di Immobile e Caicedo in pieno recupero. Il Toro non batte la Lazio in casa dal 3-1 del 26 maggio 2019.

DIRETTA TORINO LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Torino e Lazio? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 2^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Torino Lazio, match che andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Berisha, Djidji, Adopo, Rodriguez, Singo, Lukic, Ricci, Aina, Seck, Radonjic, Sanabria. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic, Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











