Diretta/ Torino Lazio (risultato 0-0) streaming video tv: Provedel salva su Vlasic! (oggi 22 febbraio 2024)

DIRETTA TORINO LAZIO (RISULTATO 0-0): PROVEDEL SALVA SU VLASIC!

La Lazio prova ad alzare il baricentro, al 28′ viene ammonito anche Linetty tra i granata per un fallo su Hysaj. E’ sempre Bellanova però a martellare sulla fascia destra per il Torino, al 35′ ancora cross per Zapata che di testa non trova di poco la porta. La scena si ripete al 37′, altra palla messa in mezzo dall’inesauribile Bellanova e Vlasic gira a rete, trovando però una strepitosa risposta di Provedel. Al 43′ Ilic batte un angolo e Masina stacca bene di testa in area, pallone che esce a pochi centimetri dal palo. Torino in netta crescita nel finale di tempo ma si va all’intervallo sullo 0-0. (agg. di Fabio Belli)

PALO DI SANABRIA!

Parte forte il Torino e i granata al 5′ hanno subito una grande occasione, scende bene Bellanova sulla destra e crossa per Sanabria che sbuca a centro area e gira sul palo a Provedel battuto. Al 12′ bell’anticipo di Mario Gila su Zapata, quindi al quarto d’ora Ilic diventa il primo ammonito del match per aver fermato una ripartenza di Felipe Anderson. Al 20′ conclusione di Immobile dal limite che finisce tra le braccia di Milinkovic-Savic, risponde il Torino con una deviazione di testa di Zapata in area che non impensierisce Provedel. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

La diretta di Torino Lazio sta davvero per farci compagnia. I granata attraversano un momento davvero positivo: sono imbattuti nel 2014, l’ultima sconfitta risale infatti al 29 dicembre contro la Fiorentina ed è anche l’unica nelle ultime 11 giornate di campionato. Tuttavia, possiamo anche dire che quando si è trattato di fare il salto di qualità il Torino ha come ritratto la gamba: i pareggi senza reti di Marassi e, soprattutto, in casa contro la Salernitana (ma ci sarebbe anche un 1-1 al Mapei Stadium) hanno impedito alla squadra di Ivan Juric di spiccare realmente il volo anche verso la zona Champions League, perché con 6 punti in più oggi il Torino sarebbe a -3 dal quarto posto. Anche la Lazio del resto ha mancato le sue occasioni: quattro vittorie consecutive tra dicembre e gennaio, poi il pareggio interno contro il Napoli ha inaugurato un momento non troppo brillante.

Infatti in quattro partite i biancocelesti hanno vinto solo a Cagliari, poi hanno perso le sfide della verità contro Atalanta e Bologna (in casa) cioè appunto le due squadre che occupano il quarto posto e che dunque rappresentano avversarie dirette per le posizioni europee. Per Maurizio Sarri dunque si tratta di ritrovare la brillantezza dei tempi migliori, anche se chiaramente il pensiero non può non andare alla possibilità di far fuori il Bayern e volare ai quarti di Champions League; per ora comunque mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco, perché finalmente la diretta di Torino Lazio sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

TORINO LAZIO: I TESTA A TESTA

Ovviamente la diretta di Torino Lazio è ricca di incroci: c’è anche stato un periodo in cui questa sfida valeva un pezzo di scudetto, se pensiamo che il primo tricolore dei biancocelesti e l’ultimo dei granata sono arrivati entrambi negli anni Settanta, pur se poi la Lazio è calata sensibilmente anche a causa del male che ha colpito Tommaso Maestrelli, scomparso davvero troppo presto. Concentrandoci sugli episodi recenti, possiamo dire che il Torino ha vinto solo due volte nelle ultime dieci sfide: nel campionato scorso era passato nella capitale per 1-0, mentre nel maggio 2019 aveva ottenuto un 3-1 interno nell’ultima giornata del torneo di Serie A. Reti di Iago Falque, Sasa Lukic e Lorenzo De Silvestri, inutile il gol dell’ex Ciro Immobile che ha vinto la classifica marcatori con entrambe le maglie.

Per quanto riguarda invece l’ultima volta in cui la Lazio è stata in grado di violare il Grande Torino, non dobbiamo spingerci troppo indietro nel tempo perché parliamo di un incredibile 3-4 del novembre 2020: si giocava ancora a porte chiuse ed era stato un successo pazzesco. Tre gol nei primi 15 minuti: vantaggio di Andreas Pereira, ribaltone granata con Gleison Bremer e il rigore di Andrea Belotti. Nella ripresa pareggio di Sergej Milinkovic-Savic, ma al minuto 88 la rete di Sasa Lukic per il 3-2 del Torino. Finita? No: in quel periodo i granata di Marco Giampaolo erano soliti perdere punti nel recupero ed era successo anche quel giorno, con il rigore di Immobile al 95’ e il clamoroso sigillo di Felipe Caicedo al 98’, per una vittoria pazza della Lazio. (agg. di Claudio Franceschini)

TORINO LAZIO, JURIC CONTRO SARRI

La diretta Torino Lazio, in programma giovedì 22 febbraio alle ore 20:45, racconta della 21esima giornata di Serie A. I granata stanno vivendo un 2024 molto positivo non avendo ancora perso in sei partite: vittorie con Napoli, Cagliari e Lecce più i pareggi contro Genoa, Salernitana e Sassuolo. Il Torino è attualmente cinque punti dal sesto posto.

La Lazio alterna prestazioni negative come il 3-0 in Supercoppa subito dall’Inter, il 3-1 con l’Atalanta e il 2-1 interno col Bologna a grandi performance come l’1-0 inflitto al Bayern Monaco, il 3-1 di Cagliari o ancora l’1-0 in Coppa Italia contro la Roma. Questo rendimento altalenante ha un po’ fermato i sogni europei della Lazio, anche se i biancocelesti sono comunque ottavi con 37 punti, uno in più dei granata.

TORINO LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Torino Lazio vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-1-2. Tra i pali Milinkovic-Savic, pacchetto arretrato formato da Djidji, Lovato e Masina. Agiranno da esterni Bellanova e Vlasic con Ricci e Ilic in mediana. Davanti confermato il duo Sanabria-Zapata.

La Lazio di Sarri opta per un 4-3-3. In porta Provedel, difesa a quattro composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini a chiudere il reparto. Guendouzi e Luis Alberto saranno le due mezzali ai lati di Cataldi. Isaksen, Immobile e Felipe Anderson formeranno il tridente offensivo.

TORINO LAZIO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Torino Lazio danno per favorita la squadra di casa a 2.40. Secondo bet365, la X è data a 2.90 mentre il 2 fisso a 3.25.

L’Over 2.5, vale a dire almeno 3 gol nel match, è quotato a 2.70 contro l’1.44 dell’Under. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente dati a 2.10 e 1.67.











