Diretta Torino Lazio/ Streaming video tv: Inzaghi all’inseguimento della capolista

Torino Lazio, in diretta dallo Stadio Olimpico-Grande Torino, ci attende alle ore 19.30 di questa sera, martedì 30 giugno 2020, per la ventinovesima giornata di Serie A. Granata reduci da una pesante battuta d’arresto in casa del Cagliari, 4-2 per i sardi e la squadra che sembra aver fatto un passo indietro rispetto alla precedente vittoria contro l’Udinese. Gestire i tre impegni settimanali non è facile ma il Torino deve far attenzione a non farsi risucchiare verso il terzultimo posto al momento lontano 5 lunghezze. Dovrà stringere i denti anche la Lazio di Simone Inzaghi che arriva da due match molto sofferti. Il 2-1 contro il Fiorentina ha riportato a -4 dalla vetta i biancocelesti, per i quali ogni risultato positivo è prezioso anche e soprattutto per blindare il principale obiettivo stagionale, quel ritorno nella fase a gironi di Champions League che manca dal 2007/08. Anche il tecnico laziale (squalificato in questa occasione) dovrà fare di necessità virtù considerando i molti indisponibili, soprattutto a centrocampo dove è certa l’assenza di Lulic e quasi sicura quella di Lucas Leiva e Cataldi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Lazio sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky che potranno collegarsi al canale numero 202 del satellite, Sky Sport Serie A. Tramite il sito skygo.sky.it oppure con l’applicazione SkyGo sarà possibile attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO LAZIO

Ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni di Torino Lazio. Il Torino allenato da mister Moreno Longo sarà schierato con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. Risponderà la Lazio allenata da Simone Inzaghi che dovrebbe scegliere un 3-5-2 come modulo di partenza: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Torino Lazio. Pronostico favorevole alla formazione ospite, il segno 1 è quotato a 4.10, mentre poi si passa a quota 3.75 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna della Lazio (segno 2) varrebbe 1.85 volte la posta in palio. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 offerto a 1.80 e l’under 2.5 proposto a 2.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA