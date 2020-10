Diretta/ Torino Lecce (Coppa Italia) streaming video Rai: Giampaolo non può fallire

DIRETTA TORINO LECCE: SFIDA INSIDIOSA PER IL TORO

Torino Lecce, diretta dal signor Piccinini di Forlì, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Granata che combattono per uscire dalla crisi, a Reggio Emilia contro il Sassuolo in campionato, nell’anticipo di venerdì scorso, sono arrivati i primi segnali positivi per la squadra di Giampaolo che ha sfiorato la vittoria, subendo una clamorosa doppia rimonta dei minuti finali passando dall’1-3 al 3-3. Per il Toro una situazione complicata anche se un Belotti in stato di grazia può aiutare a cambiare passo. Il Lecce si presenta invece all’appuntamento di Coppa dopo il pareggio sul campo del Cosenza: la squadra di Corini ha sofferto un po’ nelle ultime settimane, in particolare il tris incassato a Brescia aveva tolto certezze ai salentini chiamati ora a reagire magari strappando un risultato particolarmente positivo in Coppa, importante anche per il morale considerando che i giallorossi si trovano ad affrontare una squadra di categoria superiore.

DIRETTA TORINO LECCE IN STREAMING VIDEO E RAI SPORT: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Lecce sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + che tutti gli appassionati troveranno disponibili ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre; sarà anche possibile visitare il sito Rai Play, senza costi aggiuntivi, per seguire la partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI TORINO LECCE

Le probabili formazioni di Torino Lecce, sfida che andrà in scena presso lo stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Marco Giampaolo con un 4-3-1-2: Ujkani; Singo, N’Koulou, Bremer, Ansaldi; Meité, Segre, Linetty; Gojak; Verdi, Bonazzoli. Gli ospiti guidati in panchina da Eugenio Corini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Vigorito; Adjapong, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Björkengren, Maselli, Henderson; Mar. Mancosu; Pettinari, Stepinski.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Coppa Italia tra Torino e Lecce queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.65, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.25 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA