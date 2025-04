DIRETTA TORINO LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 2-5): FINE SECONDO TEMPO

Secondo cartellino giallo della partita. Il primo è per il Torino: Acquah, entrato nel secondo tempo, si è beccato la sanzione. Poker Lecce con la rete di Delle Monache. Punizione sensazionale da parte del giocatore del Lecce che trova il modo, probabilmente, di chiudere la partita.

Probabili formazioni Napoli Torino/ Quote: Buongiorno rientra? (Serie A, oggi 27 aprile 2025)

Ci prova il Torino con Dimitri che calcia fuori sul passaggio a rimorchio di Sow. Palla fuori, nulla da fare. Delle Monache, tenta il tiro ma ecco la risposta di Plaia che riesce a sventare il tutto. Franzoni dal dischetto fa 2-4 ma ecco ancora il Lecce che chiude la partita con la rete di Addo che trova la manita. Finisce la sfida, vince il Lecce con il risultato finale di 2-5. (Marco Genduso)

Indisponibili e squalificati in Serie A/ Chi salterà la 34a giornata (25 aprile 2025)

DIRETTA TORINO LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 1-3): SECONDO TEMPO

Ricomincia la sfida tra Torino e Lecce primavera. Cambi per il Torino che schiera Dimitri e Acquah al posto di Politakis e Acar. Tentativo di Delle Monache addosso a Plaia. Tutto ok per il Torino che non subisce la quarta rete di questa mattina. Lecce che continua ad attaccare.

Ritmi più bassi rispetto a quelli della primissima frazione di gioco a cui abbiamo assistito. Cartellino giallo, il primo della partita, per il Lecce. A beccarselo è Esposito.

DIRETTA TORINO LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 1-3): FINE PRIMO TEMPO

Gara molto divertente fin dai primissimi minuti di partita. Succede di tutto nel primo tempo tra Torino e Lecce. I giallorossi dapprima pareggiano grazie alla rete di Kovac che approfitta di una meravigliosa sponda di tacco da parte di Yilmaz per battere il portiere Plaia con un velenoso diagonale.

ATALANTA LECCE RINVIATA/ Ecco la nuova data e l'orario per la morte del fisioterapista Graziano Fiorita

Passano solamente due giri di orologio e Winkelmann, approfittando di un errore della difesa, batte Plaia portando i suoi in vantaggio. Doccia freddissima per il Torino che adesso deve inseguire. Tris salentino con Yilmaz che, dopo un assist, realizza una rete sul passaggio di Winkelmann e fa 1-3. Finisce il primo tempo: squadre all’intervallo. (Marco Genduso)

DIRETTA TORINO LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): PRIMO TEMPO

Inizia la sfida che vede scendere in campo Torino e Lecce primavera. Subito pericolosa la formazione di casa con il colpo di testa di Esposito sul tentativo in mezzo di Acar. L’azione si conclude con un nulla di fatto con Vlad che richiama sull’attenti i propri compagni. La rete è nell’aria ed ecco che il Torino sblocca la partita dopo appena sette minuti con Acar.

Il giocatore del Torino fa tre gol e le ultime tre partite, battendo il portiere al secondo tentativo. Poco dopo lo stesso calciatore granata sfiora la doppietta calciando con il sinistro addosso al portiere. Si fa vedere anche il Lecce con Winkelmann. Niente da fare per i giallorossi. Pericoloso il Lecce più che mai con il miracolo di Plaia su Agrimi. (Marco Genduso)

DIRETTA TORINO LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochi giri di orologio ci separano dal fischio di inizio della diretta di Torino Lecce Primavera, ma abbiamo ancora un po’ di tempo per parlare insieme di quelle che sono le statistiche delle due formazioni in vista del tanto atteso inizio. Come di consueto, ci concentreremo sui trend che possiamo analizzare in base ai numeri, e grazie ad essi capire poi chi potrebbe essere la favorita. Partiamo dai granata, squadra davvero propensa all’atletismo con 9km percorsi in media ogni partita, ma attenzione perché abbiamo il rovescio della medaglia a partire dagli ultimi quindici minuti di gioco dove il Toro subisce il 17% delle reti a sfavore.

In questa speciale classifica sono al terzo posto. Il Lecce invece preferisce mettersi dietro, a circa 23 metri dalla porta per cercare poi il colpaccio in contropiede dove abbiamo però anche il 16% di reti che arrivano dopo una serie di almeno dieci passaggi. A conti fatti potrebbe tranquillamente finire in parità ma occhio agli ultimi minuti che potrebbero rivelarsi decisivi. Passiamo adesso al commento live della diretta di Torino Lecce Primavera, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA TORINO LECCE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Torino Lecce Primavera andate sul canale di Sportitalia. Per quanto riguarda la diretta streaming sugli smartphone è possibile farlo grazie all’applicazione o sito web.

GRANATA IN CASA

Entrambe le formazioni sono a metà classifica, distanti solamente una lunghezza. La diretta Torino Lecce Primavera, domenica 27 aprile 2025 alle ore 10:45, rappresenta l’ultima possibilità per sognare qualcosa di grande.

Il Toro è a -8 dalla Lazio sesta e servirà un filotto importante nelle ultime partite, sperando in passi falsi altrui. Nelle ultime gare, i granata sono tornati a vincere con continuità battendo Empoli, Cesena e Sampdoria nell’ultimo turno.

Il Lecce vanta invece un punto in meno dei granata e solamente nell’ultimo match è tornato a vincere, in occasione della sfida con la Fiorentina. In precedenza due pareggi con Cagliari e Bologna più due sconfitte contro Atalanta e Genoa.

TORINO LECCE PRIMAVERA, PROBABILI FORMAZIONI

Il Torino Primavera si schiera con il 4-3-1-2 con Siviero in porta, difeso da Zaia, Desole, Mullen e Olsson. Agiranno a centrocampo Dalla Vecchia, Bomba e Acar mentre Sabone sarà trequartista. In attacco Gabellini e Mangiameli.

Il Lecce invece si disporrà con il 4-3-3. Tra i pali troveremo Rafalia, protetto dai compagni di reparto Ubani, Esposito, Pehlivanov e Addo. Nella zona nevralgica del camp Yilmaz, Kovac e Gorter con davanti Winkelmann, Bertolucci e Mboko.