Diretta Torino Lecce/ Streaming video tv: neo-promossa tenta il colpo (Serie A)

DIRETTA TORINO LECCE: SALENTINI PERICOLOSI…

Il calendario della quinta giornata del campionato di Serie A, nel posticipo di lunedì 5 settembre, vede la diretta di Torino Lecce: le due squadre scenderanno in campo all’Olimpico alle ore 20.45. L’obiettivo, chiuso il calciomercato, è quello di conquistare punti importanti per portare avanti i rispettivi obiettivi. Per la neo-promossa quest’ultimo è certamente la salvezza, mentre i piemontesi quest’anno potrebbero cercare la zona Europa.

In questo avvio di campionato la squadra di Ivan Juric ha ottenuto due vittorie contro Monza e Cremonese e un pareggio contro la Lazio, poi nel turno infrasettimanale è arrivata la battuta d’arresto contro l’Atalanta. Adesso i granata avranno di fronte un’altra nuova arrivata dalla serie cadetta, il Lecce. Gli uomini di Marco Baroni hanno esordito con due sconfitte contro Inter e Sassuolo, poi i pareggi contro l’Empoli e Napoli. È proprio quest’ultimo che ha caricato i giallorossi, che ora vogliono andare a caccia della prima vittoria in questa stagione.

DIRETTA TORINO LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Torino Lecce verrà trasmetta in televisione da Sky Sport, che ha acquisito i diritti di tre gare a giornata, tra cui proprio il posticipo del lunedì sera. È per questo motivo che la partita sarà disponibile sul satellitare per gli abbonati, ma anche in diretta streaming su Sky Go. Non è tutto. Un altro modo per seguire la diretta di Torino Lecce sarà in video streaming tramite la piattaforma DAZN, che mette a disposizione ai suoi abbonati l’intera programmazione del massimo campionato di calcio. Coloro che hanno sottoscritto l’accordo con l’emittente potranno vedere l’evento su smart tv, smartphone, tablet o computer.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO LECCE

Le probabili formazioni della diretta Torino Lecce evidenziano che i padroni di casa sono costretti a fare i conti con qualche acciacco di troppo dopo il turno infrasettimanale. Il tecnico Ivan Juric infatti dovrà fare a meno di Singo e Ricci, che non sono in buone condizioni fisiche. Il consueto 3-4-2-1 dovrebbe dunque essere rivisto in questo modo: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Linetty, Lukic, Vojvoda; Vlasic, Radonjc; Pellegri.

Gli ospiti, data la buona prestazione dello scorso turno, non dovrebbero invece mettere in campo molte variazioni rispetto all’undici visto contro il Napoli. I nuovi innesti saranno piuttosto pronti a contribuire alla causa a partita in corso. Questo il probabile 4-3-3 del tecnico Marco Baroni: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Helgason, Hjulmand, Askildsen; Banda, Colombo, Di Francesco.

QUOTE TORINO LECCE

Le quote della diretta Torino Lecce, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, come è prevedibile dando un’occhiata alla classifica, danno per favoriti i piemontesi. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta infatti a 1.73. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 5.20. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.55.











