Diretta Torino Merano/ Risultato live: seconda amichevole per i granata

Torino Merano è un’amichevole che, alle ore 17:00 di domenica 14 luglio, rappresenta un’altra sgambata per la formazione granata che sta preparando la sua stagione 2019-2020. Dopo la larga vittoria (18-1 il risultato finale!) contro la Bormiese, il Torino continua nel suo precampionato affrontando in amichevole il Merano. Un match che consentirà a mister Walter Mazzarri di sperimentare in vista di quello che dopo l’esclusione del Milan dalle coppe europee è diventato l’appuntamento più importante di questo inizio stagione: il preliminare di Europa League che si disputerà il 25 luglio contro la vincente di Debrecen-Kukesi. Nella gara d’andata sono stati gli ungheresi ad ipotecare il prossimo turno contro i granata con un secco 3 a 0: tre gol arrivati tutti nella ripresa con Garba e doppietta di Varga. Un successo che impone al Toro massima attenzione per l’autorevolezza con cui è maturato e rende ancora più importante la gara contro il Merano.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Merano non dovrebbe essere garantita: per il momento il match non è in programma neanche su La7, la rete di Urbano Cairo, il presidente del Toro che la scorsa estate aveva abituato a trasmettere alcune delle gare estive dei suoi sull’emittente di sua proprietà, e dunque salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile nemmeno avvalersi di una diretta streaming video per seguire questa amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MERANO

Quali saranno le scelte di Mazzarri per le probabili formazioni di Torino Merano, un’amichevole che, visto il preliminare di Europa League incombente, dovrà essere affrontata con un’intensità superiore a quella che solitamente verrebbe riservata ad una sgambata di metà luglio? Nella gara dominata dall’inizio alla fine contro la Bormiese la formazione titolare è stata la seguente: Rosati; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meite, Ansaldi; Iago Falque, Belotti, Berenguer. Possibile che Mazzarri confermi gran parte dell’undici di partenza per aumentare il minutaggio nelle gambe dei possibili titolari nel preliminare di Europa League.



