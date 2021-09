Diretta/ Torino Milan (Primavera) streaming video tv: granata già alle strette

DIRETTA TORINO MILAN PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Torino Milan, in diretta sabato 11 settembre 2021 alle ore 11.00 presso lo stadio Pozzo-La Marmora di Biella, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato Primavera 1. Granata già alle strette dopo il pessimo esordio in campionato, con lo 0-4 subito in casa contro la Roma. Un ko pesante che ha messo in luce difficoltà che il Toro ha palesato già nella scorsa stagione, con la salvezza alla fine ottenuta sul filo di lana, precedendo d’un soffio il Bologna poi costretto ai play off contro la Lazio.

Il Milan ha esordito nel suo cammino nel campionato Primavera con un pareggio sul campo del Sassuolo. Non è bastato un gol in apertura di match di Roback ai rossoneri per centrare la prima vittoria stagionale, è mancata un po’ di concretezza e attenzione soprattutto nel finale di partita, quando a 1′ dal novantesimo Paz ha regalato il pareggio agli emiliani. Punti che potrebbero pesare a fine stagione, col Milan che punta a tornare nei play off che nello scorso torneo Primavera non sono stati centrati proprio a causa della mancanza di continuità di rendimento.

DIRETTA TORINO MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Milan Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Torino Milan Primavera, match che andrà in scena allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Per il Torino, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milan; Gregori, Di Marco, Reali, Giorcelli; Lindkvist, Savini, Pagani; Akhalaia, Baeten, Stojkovic. Risponderà il Milan allenato da Federico Giunti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pseftis; Bosisio, Kerkez, Coubis, Stanga; Capone, Di Gesù, Tolomello; Gala, Roback, Amore.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pozzo-La Marmora di Biella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.



