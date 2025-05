Diretta Torino Milan Primavera, granata tranquilli della salvezza

Per la trentasettesima giornata del Campionato Primavera si giocherà la diretta Torino Milan partita che per i rossoneri sarà molto importante ai fini del prosieguo della stagione visto che la squadra è ora fuori dalla partecipazione ai playoff che portano alle final four scudetto ma solamente per un punto che potrebbe essere conquistato proprio nella prossima partita e poi consolidato nell’ultima giornata.

I granata invece sono a metà classifica e lì rimarranno anche a fine stagione anche se ripetessero la vittoria 1-2 in casa del Monza, si sono assicurati diverse giornate fa la permanenza in questa categoria ma i playoff erano troppo distanti.

Diretta Torino Milan Primavera streaming video, come vedere la partita

Come tutte le partite del Campionato Primavera anche la diretta Torino Milan sarà visibile in televisione su Sportitalia che manderà in onda le immagini dalle 11.00 insieme anche alla diretta streaming video sul sito sportitalia.it.

Formazioni Torino Milan Primavera, probabili scelte dei tecnici

Le scelte che i due tecnici dovrebbero fare per la diretta Torino Milan dovrebbero essere differenti, i rossoneri di Federico Guidi replicheranno il 4-1-4-1 che ha vinto 4-0 con l’Udinese mentre i granata di Christian Fioratti potrebbero fare qualche modifica nel 4-2-3-1. Gli undici della squadra di casa saranno Pittarella il portiere, Magni, Dutu, Paloschi e Tartaglia i difensori, Hodzic il mediano, Liberali, Sala, Comotto e Bonomi i centrocampisti e Perrucci l’attaccante, per gli ospiti invece vedremo Plaia in porta, Zaia e Sabone terzini con Mullen e Olsson centrali, Djalo e Dalla Vecchia davanti alla difesa, Sow e Polikratis sulle fasce, Acar trequartista in supporto di Gabellini unica punta.

Diretta Torino Milan Primavera, quote e possibile risultato finale

Il risultato della diretta Torino Milan che secondo i bookmakers, tra cui Sisal dovrebbe vedersi più facilmente alla fine dei 90 minuti è la vittoria dei rossoneri che infatti ha un valore pari a 1.67, il più difficile è la vittoria granata pagata 3.90 per via delle minori motivazioni che la squadra piemontese avrà nell’affrontare questa sfida, detto che comunque giocare contro i rossoneri è sempre una vetrina importante per giocatori e allenatore, infine il pareggio dato a 3.80 che però potrebbe alla fine essere il risultato finale più corretto visto il momento che le due formazioni stanno vivendo.