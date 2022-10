Diretta/ Torino Milan Primavera, streaming video tv: scontro diretto

DIRETTA TORINO MILAN PRIMAVERA: IN EQUILIBRIO!

Torino Milan Primavera, in diretta domenica 30 settembre 2022 alle ore 11.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida in programma per la decima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per la zona alta della classifica.

Il Torino ha raccolto 14 punti nelle prime nove giornate, frutto di quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte. I granata arrivano a questo appuntamento dalla netta sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo. Il Milan, invece, è a quota 12 punti, frutto di quattro vittorie e cinque sconfitte. I rossoneri nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-4 dalla Roma.

TORINO MILAN PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Torino Milan Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 61 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Torino Milan Primavera della 10^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN PRIMAVERA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Torino Milan Primavera. Partiamo dalla compagine granata allenata da Scurto, in campo con il 4-3-1-2: Passador, Dellavalle, N’Guessan, Dembele, Antolini, D’Agostino, Gineitis, Weidmann, Ruszel, Jurgens, Ansah Yeboh. Passiamo adesso alla compagine rossonera, in campo con il 4-3-3: Nava, Bozzolan, Paloschi, Coubis, Bakoune, Gala, Marshage, Zeroli, Alesi, Mangiameli, Traore.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Infine analizziamo il pronostico su Torino Milan Primavera in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene leggermente favoriti i padroni di casa e quota il segno 1 a 2,30, mentre in caso di vittoria esterna del Milan e quindi segno 2 la quota sarebbe pari a 2,60. Infine, il pareggio varrebbe 3,55 volte la posta in palio sul segno X.

