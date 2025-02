DIRETTA TORINO MILAN (RISULTATO 1-0): MILINKOVIC-SAVIC PARA IL RIGORE!

Pulisic in mezzo, sfiora soltanto Gimenez. Ricci falloso su Pulisic, giallo e punizione Milan. Rossoneri che attaccano a testa bassa, difende il Torino. Tocca con il braccio Pedersen, rigore per il Milan. Calcia Pulisic, para Milinkovic-Savic! Quarto rigore parato per l’estremo difensore del Torino! Elmas serve Vlasic, tiro del croato con Maignan che la mette in angolo. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

E’ DAZN a detenere i diritti per la messa in onda in esclusiva della diretta Torino Milan. Guarda quindi la partita sull’applicazione o sul sito ufficiale. In alternativa, solo per chi possiede anche un abbonamento a Sky, potrete seguirla pure su Zona DAZN 214 e su Sky Go.

AUTOGOL DI THIAW!

Inizia il match tra Torino e Milan. Autogol di Thiaw! Lancio in avanti di Pedersen per Sanabria, Maignan prova a liberare ma colpisce il suo difensore, sfera che termina lentamente in rete, clamorosa frittata. Jimenez crossa, Biraghi la mette in angolo. Thiaw in mezzo, Coco chiude in angolo. Pulisic in mezzo, Milinkovic Savic anticipa Gimenez. Pulisic da fuori area, tiro deviato in angolo. Fallo tattico di Musah, giallo per lui. Joao Felix per Gimenez, salva in angolo Milinkovic-Savic! (agg. Umberto Tessier)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Torino Milan sta per farci compagnia con il suo immenso carico di storia: i primi numeri che vogliamo analizzare sono allora quelli della storia, nella sola Serie A si contano addirittura 157 precedenti, con il Milan in netto vantaggio grazie a 65 vittorie contro 35 successi per il Torino, mentre i pareggi sono 57. L’attualità invece ci parlerebbe di rossoneri in ripresa almeno in campionato, con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate, anche se evidentemente questo dato si infrange al cospetto della delusione per l’eliminazione in Champions League già ai playoff.

Per il Torino invece è l’ennesima stagione nella mediocrità, confermata anche dal rendimento recente: una vittoria, sei pareggi e una sconfitta nelle ultime otto, andamento costante ma di certo lento per i granata. Servirebbe ad entrambi una scossa sotto forma di vittoria: chi ci riuscirà nella diretta Torino Milan? TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Salama, Adams, Dembele, Gineitis, Linetty, Mullen. Allenatore: Vanoli. MILAN (4-4-2): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Pulisic, Reijnders, Musah, Leao; Joao Felix, Gimenez. A disposizione: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Fofana, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Gabbia, Camarda, Bakumo, Sottil. Allenatore: Conceição. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IN PALIO CI SONO PUNTI PREZIOSI

E’ in programma per sabato 22 febbraio 2025 alle ore 18:00 la diretta Torino Milan. Presso lo Stadio Olimpico Grande Torino i piemontesi vanno a caccia di un successo che manca ormai da tre partite e cercano pure riscatto avendo perso in trasferta sul campo del Bologna nello scorso turno di campionato. L’autogol del nuovo acquisto Biraghi ha lasciato grande amarezza nell’ambiente granata che, dopo una buona prima parte di stagione, si ritrova ora a otto lunghezze dalla zona retrocessione al dodicesimo posto con i loro ventotto punti sin qui racimolati.

I padroni di casa hanno ancora un certo margine prima di cominciare realmente a preoccuparsi sebbene debbano evitare nuove impreviste battute d’arresto per non dover rischiare ulteriormente. Gli ospiti invece sperano sempre di giocare le Coppe Europee nella prossima stagione pur essendo ora al settimo posto con quaratuno punti, gli stessi del Bologna che si piazza alle loro spalle. Eliminati dalla Champions League in settimana senza essere in grado di superare il Feyenoord, i rossoneri puntano a proseguire la striscia di risultati utili consecutivi che dura da quattro gare.

TORINO MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico di casa Vanoli dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Milinkovic-Savic, Walukiewicz, Maripan, Coco, Sosa, Casadei, Ricci, Lazaro, Vlasic, Karamoh e Adams senza lo squalificato Masina e gli infortunati Schuurs, Tameze, Nije e Zapata parlando delle probabili formazioni della diretta Torino Milan. Possibile invece vedere un 4-4-2 con Maignan, Walker, Thiaw, Pavlovic, Hernandez, Pulisic, Reijnders, Fofana, Leao, Joao Felix e Gimenez per gli uomini di mister Conceiçao che non potrà contare sui lungodegenti Florenzi, Loftus-Cheek ed Emerson Royal.

SCOMMESSA TORINO MILAN, LE QUOTE

Secondo quanto offerto ad esempio da Snai, le quote sembrano essere favorevoli agli ospiti per quanto riguarda l’esito finale della diretta Torino Milan. I rossoneri vengono dati vincenti dai bookmakers a 2.00 mentre i piemontesi hanno ancor meno chances di successo rispetto a quelle di strappare un pareggio casalingo se si guarda all’1, fissato appunto a 3.70, così come all’x, indicato invece a 3.35.