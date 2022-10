DIRETTA TORINO MILAN/ Video streaming tv: un dato curioso sui precedenti recenti

DIRETTA TORINO MILAN: I TESTA A TESTA

Gli ultimi 10 precedenti nella diretta di Torino Milan ci presentano un andamento davvero molto curioso. Intanto, contando ovviamente anche i tempi supplementari di un successo rossonero ai rigori in Coppa Italia (gennaio 2021, per gli ottavi), contro i granata la porta del Milan è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite: l’ultima rete incassata è arrivata sempre in Coppa Italia (per i quarti) nel gennaio 2020, lo aveva segnato Gleison Bremer (doppietta quel giorno) ma poi Hakan Calhanoglu al 91’ aveva prolungato tutto con un tiro deviato e così il Milan aveva poi passato il turno.

Ad ogni buon conto: da quella rete del centrale oggi alla Juventus, supplementari compresi, sono passati 589 minuti e in mezzo c’è stato un incredibile 7-0 rossonero nella terzultima giornata del campionato 2020-2021, ultimo successo esterno del Milan e arrivato con tripletta di Ante Rebic, doppietta di Theo Hernandez e reti di Franck Kessié e Brahim Diaz. Ci sono sei vittorie consecutive del Milan prima dello 0-0 dello scorso aprile; il Torino aveva vinto le due gare precedenti, sempre in casa ed entrambe nel 2019 ma in due tornei differenti. La più recente resta il 2-1 di settembre: alla rete iniziale di Krzysztof Piatek aveva risposto Andrea Belotti con una doppietta nello spazio di 4 minuti. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA PARTITA TORINO MILAN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Torino Milan non sarà una di quelle che per questa 12^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Torino Milan sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

TORINO MILAN: PIOLI TEME LA BEFFA…

Torino Milan, in diretta domenica 30 ottobre 2022 alle ore 20.45 dallo stadio Olimpico – Grande Torino, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. I granata vogliono continuare la serie positiva e raggiungere la zona europea, mentre i rossoneri vogliono confermare il secondo posto e tallonare il Napoli.

Il Torino ha raccolto 14 punti nelle prime undici giornate, frutto di quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Vlasic e compagni sono reduci dalla vittoria esterna per 1-2 contro l’Udinese di Sottil. Il Milan, invece, è a quota 26 punti, raccolti grazie a otto vittorie, due pareggi e una sconfitta. Rossoneri reduci da quattro successi consecutivi, l’ultimo per 4-1 sul Monza.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

Juric e Pioli alle prese con gli ultimi ballottaggi, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Torino Milan. Partiamo dalla compagine granata, priva di Ola Aina. Padroni di casa in campo con il 3-4-2-1: Milinkovic, Djidji, Schuurs, Rodriguez, Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda, Vlasic, Radonijc, Pellegri. Passiamo adesso ai rossoneri,privi di Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Saelemaekers, Calabria, Mirante, Dest. Diavolo in campo con il consueto 4-2-3-1: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez, Bennacer, Pobega, Messias, De Ketelaere, Leao, Origi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Milan favorito sul Torino secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Torino Milan grazie all’agenzia Eurobet. Partiamo dall’1-X-2: la vittoria del Torino è a 3,60, il pareggio è a 3,35, mentre il successo del Milan è a 2,10. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol del match: Under 2,5 a 1,65 e Over 2,5 a 2,10. Molto equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,87 e 1,83.











