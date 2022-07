Diretta Torino Mlada Boleslav/ Streaming video tv: Juric contro i cechi (amichevole)

DIRETTA TORINO MLADA BOLESLAV: JURIC CONTRO I CECHI

Torino Mlada Boleslav si gioca in diretta alle ore 18:00 di martedì 19 luglio: i granata si confrontano con un’avversaria ceca nell’amichevole estiva, un altro test interessante per una squadra che è francamente tra le più attese al via della nuova stagione. Il motivo è presto detto: con l’arrivo di Ivan Juric il Torino ha fatto un grande salto di qualità rispetto ai campionati immediatamente precedenti, ha virtualmente lottato per l’Europa ed è tornato a ruggire di orgoglio, per cui con la conferma del tecnico croato è evidente che ora la piazza si aspetti che la situazione possa anche migliorare.

Certo non sarà semplice, la concorrenza è spietata e l’anno scorso si è comunque visto come arrivare a giocarsi le posizioni europee sia stato davvero un terno al lotto; forse alla società basterebbe la conferma di quanto di buono si è visto con Juric e magari fare qualche punto in più, sapendo che i giorni della vera gloria sono molto lontani e non torneranno tanto facilmente. Ora, mentre aspettiamo che la diretta di Torino Mlada Boleslav prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dal croato, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA TORINO MLADA BOLESLAV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Mlada Boleslav non dovrebbe essere fornita da alcun canale della nostra televisione: nessuna emittente ha acquistato i diritti per mandare in onda le amichevoli della società granata, e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video di Torino Mlada Bolesav. Per avere tutti gli aggiornamenti utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che il Torino mette a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare gli account presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MLADA BOLESLAV

Sappiamo che Juric gioca con il 3-4-2-1, e dunque è con questo modulo che affrontiamo le ipotesi per la diretta Torino Mlada Boleslav. Il portiere sarà uno tra Etrit Berisha e Luca Gemello, con probabile staffetta tra primo e secondo tempo; in difesa da valutare Bremer che è sul piede di partenza, alla fine potrebbe giocare il ceco Zima che sarebbe supportato da Bayeye e Ricardo Rodriguez, mentre Vojvoda andrebbe a correre su una delle due corsie (può giocare a destra come a sinistra) con Ola Aina che si può piazzare sull’altra.

In mezzo al campo si cercherà eventualmente di rilanciare Linetty, Lukic sarà uno dei titolari in stagione ma si punta anche su un elemento come l’ungherese Horvath e ovviamente su Samuele Ricci, arrivato a gennaio dall’Empoli; Edera e Millico potrebbero rappresentare il tandem posizionato sulla trequarti, due ragazzi del vivaio che supporterebbero Zaza o Pellegri, al momento in competizione per la maglia di prima punta dopo l’addio di Belotti.

