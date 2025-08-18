Diretta Torino Modena streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del trentaduesimo di finale in Coppa Italia.

DIRETTA TORINO MODENA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Non mancano i precedenti nella diretta Torino Modena, anche se gli ultimi sono datati (stagione 2011-2012 in Serie B) ce ne sono davvero parecchi anche risalenti a oltre il secolo scorso, dunque difficile dare un quadro davvero completo ma possiamo dire che le ultime partite che le due squadre hanno disputato in serie A sono quelle della stagione 2002-2003, a Torino era finita 1-1 (gol di Omar Milanetto per il Modena, pareggio granata di fatto immediato grazie a Simone Vergassola) ma al Braglia era stata invece la squadra emiliana a vincere, con la doppietta di Giuseppe Sculli (poi rigore di Marco Ferrante).

Ci sono anche degli incroci in Coppa Italia, per la precisione due: curiosamente, tutti validi per un girone 7 anche se distanziati di 18 anni l’uno dall’altro. Il primo lo ha vinto il Torino, 4-2 in trasferta, a segno anche Emiliano Mondonico con rimonta da 0-2 (gli altri gol di Natalino Fossati, e due volte, Carlo Facchin). Qui i granata erano allenati da Edmondo Fabbri e da meno di un anno avevano tragicamente perso Gigi Meroni; la seconda sfida di Coppa Italia era invece terminata 0-0. Adesso però si torna a parlare di attualità: lasciamo che ogni discorso sia riferito al campo, la diretta Torino Modena sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE TORINO MODENA

Si potrà seguire in chiaro la diretta tv di Torino Modena, in onda su Italia 1 con relativa diretta streaming video disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity.

TORINO MODENA: CURIOSITÀ PER I NUOVI GRANATA!

Eccoci alla diretta Torino Modena, per la quale saremo in campo alle ore 21:15 di lunedì 18 agosto 2025: questa partita chiude il programma dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2025-2026, chiaramente con i granata favoriti ma in realtà un esito che il campo potrebbe consegnarci differente.

È un Torino che dopo il ciclo di Paolo Vanoli ha scelto di affidarsi a Marco Baroni: il fiorentino è reduce da una stagione alla Lazio che sarebbe potuta essere parecchio positiva ma che, a causa di un netto calo nel finale, ha portato addirittura all’esclusione dei biancocelesti dalle coppe europee, dunque ora si cerca riscatto.

Così anche il Torino, che non riesce a fare il salto di qualità per tornare in Europa: i granata generalmente non fanno malissimo, ma è chiaro che una società con la sua storia debba necessariamente puntare a fare qualcosa se non molto di più.

Vedremo, la diretta Torino Modena la mette di fronte a una squadra che l’anno scorso è stata competitiva per i playoff di Serie B senza però raggiungerli, e che ora ci riprova; aspettando la diretta Torino Modena dobbiamo analizzare le possibilità che i due allenatori hanno in termini di probabili formazioni, e allora proviamoci subito.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MODENA

Come sappiamo Baroni utilizza il 4-2-3-1, e verso la diretta Torino Modena sembra avere le idee abbastanza chiare. Il nuovo portiere granata è Israel; in difesa si è già fermato Ismajli e si aspetta sempre Schuurs, dunque spazio a Saul Coco e Maripan come centrali mentre i terzini potrebbero essere Balcot e Biraghi. In mezzo al campo il nuovo arrivato Anjorin dovrebbe fare il playmaker basso, in compagnia magari di Ilic; davanti allora va Vlasic con Ngonge e Lazaro che possono fare gli esterni sulla trequarti, davanti tra Giovanni Simeone, Duvan Zapata, Sanabria e Ché Adams sarà un grande balletto offensivo.

Il Modena ha cambiato allenatore: si rimette in gioco anche Andrea Sottil che opera con il 3-5-2, perso Gagno c’è Chichizola in porta con una difesa comandata dai veterani Adorni e Pergreffi e completata forse da Nieling, sulle fasce laterali si può pensare a Oukhadda e Cotali ma per un assetto più offensivo sono in competizione anche Olivieri e Di Mariano, è arrivato anche Zanimacchia che però attualmente è ai box come Pedro Mendes. A centrocampo occhio al giovane Pyythya arrivato dal Bologna Primavera; Gerli e Magnino sono certezze al pari di Caso, davanti per ora i favoriti potrebero essere Defrel e Gliozzi, dal prestito è tornato Strizzolo.

TORINO MODENA: PRONOSTICO E QUOTE

Le quote che l’agenzia Eurobet ha fornito sulla diretta Torino Modena sono decisamente a favore dei granata, vista la differenza tra il segno 1 per la loro vittoria, che vale 1,53 volte quanto investito, e il segno 2 per l’affermazione dei canarini che vi farebbe guadagnare 6,00 volte la posta in palio. Con il segno X, sul quale puntare per l’ipotesi del pareggio, questo bookmaker vi premierebbe con una cifra corrispondente a 3,90 volte quelle che sarà la somma messa sul piatto.