Diretta Torino Monaco streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole di lusso (oggi mercoledì 30 luglio 2025)

DIRETTA TORINO MONACO (RISULTATO 0-0): PRONTI PER L’AMICHEVOLE!

Non ci sono precedenti ufficiali per la diretta Torino Monaco, anche se parliamo di un’amichevole ci sarà quindi il fascino della novità fra due squadre che hanno scritto pagine significative per la storia del calcio internazionale. Il Torino in verità non ha molti precedenti nelle Coppe europee con il calcio francese nel suo complesso, ricordando che ovviamente il Monaco è francese dal punto di vista sportivo.

Calciomercato Torino News/ Aboukhkal è ufficiale, ma non solo lui. Un bomber verso l'addio (29 Luglio 2025)

Il primo turno della Coppa Uefa nel 1986 sorrise ai granata contro il Nantes grazie alla splendida vittoria per 0-4 in trasferta nella partita d’andata, che rese una formalità il pareggio per 1-1 a Torino nel match di ritorno. Ricordo più triste contro il Bastia, che sempre in Coppa Uefa ma nel 1977 e agli ottavi di finale ebbe la meglio contro il Torino in modo netto, grazie a una doppia vittoria della formazione corsa in entrambi gli incontri. Tutto questo naturalmente ora conta solamente a titolo di curiosità e allora facciamo largo alla diretta Torino Monaco! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Calciomercato Serie A News/ Ivan Azon torna in Spagna, il Sassuolo si rinforza con Koné (28 luglio 2025)

TORINO MONACO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà una diretta Torino Monaco in tv, ma l’amichevole sarà visibile agli abbonati sulla piattaforma DAZN, quindi in diretta streaming video. Inoltre siti Internet e profili social dei club ci forniranno tutte le info sul match.

AMICHEVOLE DI LUSSO

Un mercoledì 30 luglio di lusso per i tifosi granata, che alle ore 18.00 si potranno godere la diretta Torino Monaco, una partita amichevole in programma oggi pomeriggio presso il Centro Sportivo di La Turbie, che è la sede degli allenamenti della formazione monegasca, padrona di casa dunque in questa circostanza.

Diretta/ Cremonese Torino (risultato finale 1-4): Balcot cala il poker! (amichevole, oggi 26 luglio 2025)

Sarà quindi un’amichevole di lusso ed è facile capire il perché: il Monaco ha chiuso al terzo posto l’ultimo campionato di Ligue 1 francese e si sta quindi preparando a una stagione che vedrà i monegaschi impegnati anche nel tabellone principale della Champions League. Difficile chiedere di meglio in questo periodo di calcio estivo.

Non ci sono state d’altronde partite contro dilettanti valligiani nell’estate 2025 del Torino: la prima uscita era stata con un pareggio per 1-1 contro i tedeschi dell’Ingolstadt, che hanno tenuto a battesimo il nuovo corso granata affidato a Marco Baroni, desideroso di riscatto dopo l’amaro finale dell’esperienza con la Lazio.

Successivamente ecco il convincente successo per 4-1 contro la Cremonese nell’amichevole che con i grigiorossi aveva già avuto sapore di Serie A. Stavolta invece ci sarà addirittura una rivale da Champions League e allora sarà un mercoledì sera vibrante per il vecchio cuore granata grazie alla diretta Torino Monaco…

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MONACO

Non può mancare uno sguardo alle probabili formazioni verso la diretta Torino Monaco. Cominciando dai monegaschi che sono i padroni di casa in questa amichevole, il mister Adi Hütter potrebbe affidarsi a un modulo 4-2-3-1; quanto ai possibili titolari, indicammo tra i pali Köhn; l’ex di turno Singo apre la difesa a quattro con Dier, Kehrer ed Henrique; a centrocampo Zakaria e Pogba, che porterà aria di derby; davanti sulla trequarti Akliouche, Golovin e Fati, che agiranno alle spalle della prima punta Biereth.

Ci interessano però naturalmente ancora di più le scelte di Marco Baroni per un Torino che si dovrebbe a sua volta schierare secondo il modulo 4-2-3-1. Quanto ai titolari dei granata, in porta ci potrebbe essere Paleari; nella retroguardia spazio per Pedersen, Coco, Masina e Biraghi; nel cuore della mediana largo a Ilic e Casadei; nel reparto offensivo del Torino ecco innanzitutto sulla trequarti Adams, Vlasić e Lazaro, mentre il centravanti potrebbe essere Sanabria.