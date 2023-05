Diretta/ Torino Monza video streaming e tv: obiettivo Conference League. I precedenti

DIRETTA TORINO-MONZA, ECCO I TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Torino Monza sono stati giocati prevalentemente prima degli anni 2000. Infatti il 2-1 granata dell’andata deciso da Miranchuk e Sanabria è una delle sole tre partite disputate tra le due squadre dal 2000 in poi. Le altre sono state disputate in Serie B nel 2000 e 2001, finite entrambe in favore del Toro rispettivamente per 3-2 e 2-1.

Tra il 1997 e il 1999 piemontesi e lombardi si sono affrontati quattro volte con nessuna vittoria del Monza, battuta due volte nel 1998 e capace di pareggiare nel 1997 e nel 1999 con un pirotecnico 3-3 al Delle Alpi. Inoltre, ci sono state due amichevoli entrambe vinte dal Torino per 1-0 nel 2017 e 4-1 nel 2022 con reti di Vojvoda, Vlasic (doppietta) e autorete di Marlon. (aggiornamento di Christian Attanasio)

TORINO MONZA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Torino Monza, in diretta domenica 7 maggio 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Obiettivo ottavo posto per due squadre che navigano da tempo in acque tranquille di metà classifica, cercando però un piazzamento che, oltre ad evitare i preliminari di Coppa Italia, potrebbe regalare la Conference League in casa di sentenza negativa per la Juventus a fine stagione. Il Torino prova a giocarsi le sue carte dopo lo 0-2 inflitto alla Sampdoria nel turno infrasettimanale.

Momento brillante anche per il Monza che dopo aver battuto l’Inter a San Siro ha fermato nel turno infrasettimanale sul pari anche la Roma. I brianzoli sono la squadra all’esordio in Serie A ad aver festeggiato con maggiore anticipo la salvezza nella storia, ma il piazzamento finale può essere ancora puntellato. All’andata Torino vincente 1-2 in casa del Monza, era la prima giornata di campionato. A Torino le due squadre non si affrontano dal 4 marzo 2001 in campionato, vinsero 2-1 i granata in Serie B.

TORINO MONZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Monza non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 34^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MONZA

Le probabili formazioni della diretta Torino Monza, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Karamoh Sanabria. Risponderà il Monza allenato da Raffaele Palladino con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Colpani; Mota.

TORINO MONZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.20.

