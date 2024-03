DIRETTA/ Torino Monza video streaming tv: sfida quasi tabù per i lombardi (oggi 30 marzo 2024)

DIRETTA TORINO MONZA, TESTA A TESTA

Siamo agli sgoccioli e inizierà la diretta Torino Monza. Su 23 precedenti, i brianzoli sono riusciti a vincere solamente una volta. Era il 1990, in occasione della 38esima giornata di Serie B grazie al successo per 2-0. Le restanti sfide sono divise in 13 vittorie dei granata e 9 segni X. Il Torino con l’1-1 dell’ultimo turno ha raggiunto quota 40 gol contro i 23 dei biancorossi.

Il pari dell’andata è il secondo di fila di questa striscia aperta, considerando l’altro 1-1 del 34esimo turno della stagione 2022/2023. Le due partite con più gol della storia dei testa a testa sono state il 3-3 del 1999 all’Olimpico e il 4-2 per i granata in occasione del ritorno di secondo turno di Coppa Italia. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

TORINO MONZA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv Torino Monza sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. DIRETTA/ Empoli Torino Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 30 marzo 2024) Anche la diretta streaming Torino Monza sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN. DIRETTA/ Monza Sassuolo Primavera (risultato finale 1-2): la ribalta Russo al 96'! (17 marzo 2024)

BIANCOROSSI AL GRANDE TORINO

La diretta Torino Monza, in programma sabato 30 marzo alle ore 15:00, racconta della 30esima giornata di Serie A. I granata hanno vinto l’ultimo scontro di campionato per 2-0 con l’Udinese. Precedentemente erano arrivati i pareggi Napoli e Fiorentina, due punti ma con avversari forte.

Il Monza ha vinto 4 delle ultime 5 e solamente con la Roma non c’è stato nulla da fare. I successi del Monza sono avvenuti contro Milan, Salernitana, Genoa e Cagliari. Staremo a vedere quanto e come queste macchina da guerra possono un attimo da aprire.

TORINO MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Torino Monza vedono i padroni di casa schierarsi con 3-4-1-2. Tra i pali Milinkovic-Savic, difesa a tre con Vojvoda, Buongiorno e Masina. A centrocampo Bellanova, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Vlasic ma vorrebbe un abbraccio da parte dei suoi bomber Zapata e Okereke

Video/ Udinese Torino (0-2) gol e highlights: vittoria firmata Zapata! (Serie A, 16 marzo 2024)

Replica il Monza col 4-2-3-1. In porta Di Gregorio, difesa con Birindelli, Izzo, Marì e A. Carboni. In cabina di regia Gagliardini e Pessina supporteranno Maldini, Colpani e Mota alle spalle di Djuric.

TORINO MONZA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Torino Monza danno favorita la squadra di casa a 1.83. Secondo bet365, la X è offerta a 3.40 mentre lo troviamo a 4.7.

L’Over 2.5 è offerto a 2.30 mentre l’Under è a 1.60. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.05 e 1.70. Seguiranno aggiornamenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA